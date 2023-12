Nos hemos enamorado del top semitransparente y con brillos de Amelia Bono, ideal para las noches de fiesta con amigas

Amelia Bono es pura inspiración para muchas chicas amantes de la moda que buscan en ella una referencia a la hora crear sus propios looks a partir de prendas que todas tenemos en nuestro armario. Si bien es cierto que Amelia Bono tiene un estilo muy desenfadado, elegante y con toques en tendencia, como este look de prendas básicas de fondo de armario compuesto por pantalón negro, jersey y chaqueta negra que Amelia Bono combinaba con unas zapatillas Adidas Samba, para ocasiones más especiales, la influencer y celebritie opta por aquellas piezas más elegantes y especiales con las que dar ese toque distintivo a todos sus looks. En verano apuesta por tops joya, como por ejemplo este top joya que Amelia Bono lucía para un concierto en Starlite, Marbella, y que complementaba con unos maxi pendientes. Sin embargo, de cara al invierno, sigue usando este tipo de tops y los combina con prendas más abrigadas, como por ejemplo unos pantalones de campana o, como es el caso del look que llevó la noche de ayer para una cena con amigos, unos shorts negros y unas botas cowboy en el mismo tono. Estamos a las puertas de la Navidad y Amelia Bono lo sabe, por ello, se ha hecho con un top semitransparente con detalles de brillos para salir este fin de semana, dándole ese toque más especial al look.

La celebritie lleva varios días apostando por prendas más glamurosas y originales con las que triunfar de cara a la Navidad, dándonos pequeños consejos sobre cómo combinarlas de cara a las fechas tan señaladas que se aproximan. Ella ha combinado este top tan elegante y original con unos shorts negros de tiro alto pero, si somos más 'frioleras', siempre podemos optar por unos pantalones de pinza o unos jeans básicos, en el caso de que queramos un look más informal. Como buena amante de los brillos y las lentejuelas, hace unos días nos enseñaba unos pantalones de lentejuelas que Amelia Bono lucía con una camisa negra de satén, una propuesta más sencilla y sofisticada apta para una cena de empresa o una noche tranquila con amigas. Una vez más, Amelia Bono nos inspira a crear nuestros looks más navideños este 2023.

Amelia Bono con top de brillos @ameliabono

Top de lentejuelas, de H&M (19,99 euros)

Top de lentejuelas H&M

Un look muy sencillo y en tendencia perfecto para las cenas de Navidad que terminan de fiesta.