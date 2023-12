Amelia Bono agota en Zara los botines de pelo más calentitos para todos los días de invierno

No os vamos a engañar, con este frío polar y lunes gris que tenemos en Madrid, solo podemos pensar en looks calentitos como los de Amelia Bono. Y como con los pies fríos no se piensa bien, nosotras somos de las que amamos los botines más peluditos y calentitos del invierno. Si Sara Carbonero sacaba de su armario las UGG más clásicas, la hija de José Bono se ha hecho con estos botines mucho más económicos de Zara que son también ideales y que protegen nuestros pies del frío. ¿La mala noticia? Que el 'efecto Bono' ha hecho que ya se hayan agotado en la web de Zara, aunque eso sí, aún está disponibles en algunas tiendas físicas. Son bonitos, calentitos y en un verde de lo más tendencia, lejos del marrón más clásico.

Estas botas son perfectas para las mujeres de todas las edades, de todos los estilos y para rematar cualquier tipo delook este invierno, aportándole un toque juvenil, confortable y muy en tendencia como ha demostrado Amelia Bono. Además, perfectas para las mujeres bajitas como nosotras porque tiene plataforma y estilizan la pierna mucho, y te hacen parecer más alta. Una opción 'low cost' perfecta si no te quieres gastar el dineral de las botas UGG.

Botín plataforma pelo, de Zara (35,95 euros)

Botín plataforma. Zara

Un botín de plataforma de Zara que Amelia Bono ha lucido en un domingo en familia con un look de lo más calentito con jeans, jersey gris y la chaqueta de borreguito de Zara más viral.