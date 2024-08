Amelia Bono se va al concierto de Sebastián Yatra en Marbella con el mono más sexy (y de rebajas) de Zara

Amelia Bono, una de nuestras influencers favoritas, ha vuelto a dejarnos boquiabiertos con su elección de vestuario para uno de los conciertos más esperado del verano. Este 2024, el escenario del Starlite Occident de Marbella brilló con la presencia de Sebastián Yatra, pero también con el look imponente de Amelia, quien ha demostrado, una vez más, que sabe cómo captar la atención y marcar tendencia con las piezas más asequibles y estilosas del mercado.

El verano está llegando a su fin, pero la empresaria madrileña continúa arrasando con sus elecciones de moda, y en esta ocasión ha optado por un mono que, sin duda, ha elevado el listón. La influencer no deja de sorprendernos con sus looks, especialmente con aquellos que ha conseguido en las rebajas de Zara. Anoche, Amelia se decantó por un mono negro que definió su figura de manera espectacular, demostrando que a sus 43 años sigue siendo un referente de estilo para muchas mujeres.

Mono largo drapeado poliamida de Zara (rebajado a 3,99 euros)

Mono largo drapeado poliamida Zara

El mono en cuestión es una pieza que, probablemente, muchas de nosotras pasamos por alto en las estanterías de Zara. Es una de esas prendas que, a primera vista, puede no decir mucho, pero cuando te la pones, cambia radicalmente tu percepción. Este mono, como bien indica su nombre, está confeccionado en un tejido que mezcla poliamida, lo que le otorga esa caída y ajuste perfecto al cuerpo. Con un escote corazón y tirantes finos, es una opción ideal para resaltar la silueta de manera elegante y sutil.

Amelia Bono con el look que llevó al Starlite Occident. @ameliabono

Amelia combinó este mono con unas sandalias de cuña, un acierto total que no solo le dio altura, sino que también complementó la sofisticación del look. Además, el bolso rojo que eligió aportó el toque de color necesario para romper con la monocromía y darle un aire fresco y moderno al conjunto. Es evidente que Amelia sabe cómo jugar con los accesorios para maximizar el impacto de cada look.

El detalle drapeado del mono es, sin duda, uno de los elementos que lo hacen tan especial. Este tipo de tejido no solo añade textura, sino que también crea un efecto visual que favorece la figura, creando una cintura más definida y ese 'efecto tipazo' que nos vuelve locas. Es uno de esos detalles que convierten una prenda simple en una opción espectacular para cualquier evento, y Amelia lo demostró con creces anoche.

Para todas aquellas que se estén lamentando por no haberle prestado atención a este mono (como nosotras), es el momento de arrepentirse porque desgraciadamente, en la web de Zara ya no está disponible, quizás quede alguno suelto en las tiendas, así que no te lo pienses dos veces y corre a por él, aún quedan muchas noches de verano por delante.

Amelia Bono con amigas en el Starlite Occident. Gtres

El look de Amelia en el concierto de Sebastián Yatra es un recordatorio de que no necesitas gastar una fortuna para lucir como una estrella. Con las piezas adecuadas, combinadas de la manera correcta, puedes lograr un look sofisticado y de pura tendencia. Así que, si aún estás a tiempo, corre a Zara y hazte con este mono, antes de que desaparezca definitivamente de las rebajas.