Vicky Martín Berrocal está a punto de agotar el vestido drapeado de Zara que mejor sienta a partir de los 50

Verano, Ibiza, y Vicky Martín Berrocal. ¿Puede haber una combinación más irresistible? Mientras nosotras seguimos pensando en qué ponernos para la próxima cena veraniega, Vicky nos deja claro, una vez más, que ella tiene la fórmula del éxito. Su último look en las playas de Ibiza ha encendido las redes y ha provocado una auténtica locura en las tiendas de Zara. Porque sí, amigas, el vestido que está a punto de agotarse en la web es ese vestido que todas necesitamos tener en nuestro armario si queremos lucir espectaculares este verano y, especialmente, a partir de los 50.

Imagina esto: estás de vacaciones, disfrutando de las tardes largas y las noches cálidas, y de repente ves a Vicky en Instagram, con ese brillo especial que solo tiene en verano, luciendo un vestido que parece haber sido diseñado solo para ella (y para ti, claro). Hablamos de un vestido drapeado que no solo es tendencia, sino que es la prenda perfecta para esas mujeres que buscan comodidad sin renunciar ni un ápice al estilo. Porque, seamos sinceras, llegar a los 50 con la seguridad de Vicky no es algo que se consiga todos los días, pero con este vestido, te sentirás mucho más cerca.

Vestido midi drapeado de Zara (29,95 euros)

Vestido midi drapeado Zara

El tono rosa tiza es, sin duda, una de las claves de su éxito. Es un color que resalta el bronceado que hemos estado cultivando durante estos días de sol, y que aporta una suavidad y frescura que nos viene de maravilla. Pero lo que realmente hace que este vestido sea tan especial es su drapeado. Ese detalle que, sin ser excesivo, crea una silueta femenina y favorecedora, marcando la diferencia entre un vestido más y el vestido que te hace sentir única. Porque a partir de los 50, ya sabes lo que te sienta bien, y este vestido lo hace sin esfuerzo.

Además, con un precio de 29,95 euros, es la excusa perfecta para darnos un capricho sin sentirnos culpables. Y si el rosa tiza no es tu color, no te preocupes, porque este vestido está disponible en otros tonos que son igual de ideales. Pero te aviso, no te duermas en los laureles porque este modelo está volando, y cuando Vicky Martín Berrocal pone su sello de aprobación, sabemos que el éxito está asegurado.

Lo mejor de todo es que este vestido es ese tipo de prenda que puedes llevar tanto para una tarde de paseo como para una cena especial. Combínalo con unas sandalias planas para un look más casual o con unos tacones sensatos para darle un toque más sofisticado. La clave está en cómo lo hagas tuyo.

Así que, si estás buscando la pieza perfecta para cerrar el verano de 2024 con un toque de elegancia y estilo, no busques más. Este vestido drapeado de Zara tiene todo lo que necesitas para brillar, sin importar la ocasión. Es un auténtico salvavidas de armario que no solo te hará sentir guapa, sino que te recordará cada día que la moda es para disfrutarla, sin importar la edad.