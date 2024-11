Amelia Bono confirma su obsesión por el leopardo con la cazadora de pelo de Zara que transformará tus looks de invierno

No es la primera vez que vemos a Amelia Bono con algo de estampado leopardo y estamos seguras de que tampoco será la última, la influencer madrileña adora este estampado ya sea en verano con trajes de baño de leopardo o en otoño-invierno. Para salir a comer este domingo Amelia nos ha puesto los dientes con una cazadora de Zara que lo tiene todo para agotarse más pronto que tarde y con la que se ha marcado un lookazo de esos que copiaremos en las próximas semanas.

El estampado leopardo es, sin duda, el print estrella del 2024. Las que más saben de moda lo han elegido como su imprescindible para añadir ese toque atrevido y salvaje a sus looks durante todo el año, desde primavera hasta invierno. Versátil y con personalidad, el leopardo está viviendo su año dorado tengas la edad que tengas en abrigos, blusas, faldas, accesorios, básicamente de pies a cabeza, confirmando que este estampado es el favorito para las más fashionistas. Así que, si alguna vez hubo dudas, este año es una apuesta segura para marcar estilo.

Cazadora efecto pelo zw collection, de Zara (89,95 euros)

Cazadora efecto pelo zw collection Zara

Para su salida de domingo, Amelia ha elegido esta cazadora de pelo con estampado de leopardo de Zara, una pieza que destaca por su textura suave y su patrón impactante. Este abrigo peluche, con un corte ligeramente oversize y un acabado irresistible, ofrece la dosis perfecta de sofisticación y comodidad. Amelia lo ha llevado con un jersey en gris oscuro de Massimo Dutti, unos pantalones anchos negros estilo palazzo que favorecen y estilizan la figura también de Massimo Dutti, y unas zapatillas New Balance, dándole al conjunto un toque casual pero elegante. El toque final y lo que más nos ha gustado del look de domingo de Amelia ha sido su elección de accesorios en el color más deseado de la temporada, que por si no lo sabías es el burdeos, un color que le está robando protagonismo al negro como el más elegante y sofisticado de la gama cromática. Tanto el collar xl como el maxibolso vintage de Chanel en color burdeos son ideales para darle ese toque de color a un outfit que sin el abrigo de animal print puede llegar a verse algo básico.

Esta cazadora de Zara tiene todo lo que se necesita para convertirse en un must de temporada: es abrigada, versátil y añade un toque de glamur a cualquier conjunto. La perfecta combinación de tendencia y practicidad, ideal para elevar cualquier outfit en los días fríos que se acercan.