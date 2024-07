Amelia Bono nos acaba de descubrir el bikini doble de leopardo de Zara más original del verano

Amelia Bono se está pasando el juego con su maleta de vacaciones a la playa. No tiene suficiente con crearnos necesidades de moda durante todo el año, que también lo hace en vacaciones. Ya sabemos donde se ha ido Amelia Bono para disfrutar de unas merecidas vacaciones, a Marbella. A sus 43 años, la influencer y empresaria sigue demostrando que la edad es solo un número, luciendo un físico envidiable y un estilo impecable. La hija del exministro José Bono, ha compartido recientemente una publicación en sus redes en la que presume de un espectacular bikini negro que resalta su cuidada figura. Y si el pasado fin de semana lo hacía con un bikini negro, este martes nos ha hecho enamorarnos del bikini doble más original del verano en negro y estampado de leopardo.

Sí, como estás leyendo. No es que Amelia Bono se haya puesto dos bikinis, si no que es un bikini doble de nueva colección de Zara que seguro que no tarda en agotarse. Durante su estancia en Marbella, Amelia ha estado acompañada de sus hijos y un grupo cercano de amigos, disfrutando del sol, el mar, los planes improvisados y la buena compañía. Las playas de la Costa del Sol han sido el escenario perfecto para que la empresaria muestre su impresionante colección de trajes de baño, pero sin duda, este ha revolucionado a todas sus seguidoras. Pero esta vez Amelia nos lo ha puesto fácil y nos ha chivado de dónde es.

Amelia Bono con bikini de Zara. @ameliabono

No sabemos cómo ni cuándo empezó esta fiebre, pero algo está ocurriendo con los pantalones de leopardo que hace que todas deseemos tener unos en el armario para este verano 2024. Parte de la culpa la tienen las chicas portuguesas, pioneras en rescatar los pantalones de leopardo.

Top bikini doble de Zara (19,95 euros)

Top bikini. Zara

Braguita bikini doble de Zara (17,95 euros)

Braguita bikini. zara

Pero si algo ha evidenciado el éxito inminente de esta tendencia es que Kylie Jenner ya ha lucido en su cuenta de Instagram la tendencia del bikini un doble. Así que va triunfar lo que queda de verano.