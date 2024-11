Nos apuntamos para el Black Friday el jersey de punto más socorrido de Amelia Bono que hemos encontrado en Zara

Las temperaturas han bajado drásticamente en Madrid. Todas las celebridades están desempolvando sus prendas de invierno favoritas para crear los estilismos más deseables de la temporada. De la misma manera que Eugenia Martínez de Irujo ha sacado la chaqueta de tweed con tachuelas más favorecedora para las mujeres 50+, Amelia Bono nos ha mostrado cuál será el jersey más ponible de los próximos meses. Invertir en distintos modelos de jerséis de punto es una obligación no escrita, puesto que se trata de una de las piezas más amortizadas de la temporada de otoño e invierno que combinamos con absolutamente todo. Son versátiles, cómodos y calentitos; todo lo que necesitamos para la época favorita para vestir de muchas de nosotras. Después de desbloquear la necesidad de adquirir el abrigo de cuadros de marca española que tiene Pilar de Arce, hemos experimentado lo mismo con el jersey de punto de Amelia Bono. Pues bien, se ha marcado un lookazo de madre orgullosa para animar a sus hijos en un partido de fútbol conformado por jersey de punto en gris y collar de eslabones maximalista en burdeos (una combinación de lo más moderna, así como en tendencia). Tener un jersey de punto neutro y básico en nuestro vestidor es tan importante como tener los vaqueros relajados de efecto tipazo de María Jesús Suárez. Harás match con las faldas de princesa en los eventos más relevantes de la temporada, con los jeans pitillo para los looks de oficina o para los días más tediosos con leggings. Lo que está claro es que Amelia Bono ha vuelto a hacer de las suyas, convenciéndonos de ir directas a Zara a comprar el diseño más similar por 28 euros.

No es la primera vez que vemos este jersey de punto en gris de Amelia Bono. Además de haberlo sacado en sus redes sociales hace cuestión de semanas, también presumió de él durante el invierno pasado con estilismos inspiradores. Esto no es más que una lección de moda sobre en qué debemos invertir para tener un fondo de armario cápsula y cómo sacar partido a las prendas atemporales. Lo cierto es que no encontramos mejor momento que este para apuntarnos este jersey de punto en gris en nuestra lista de deseos del Black Friday, que llegará a nuestro armario el próximo 29 de noviembre.

Amelia Bono. @ameliabono

Jersey de punto en gris, de Zara (28 euros)

Jersey de punto en gris. Zara

Aunque Zara siempre tenga en su repertorio diversos jerséis de punto en gris, otras marcas españolas también cuentan con alternativas similares a un precio asequible. Y Amelia Bono lo sabe.