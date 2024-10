Los abrigos peluche vuelven a ser tendencia esta temporada: 15 modelos que hay que tener

Una de las prendas que más perduran en nuestro fondo de armario son los abrigos en todas sus versiones. Hablamos tanto de los abrigos de corte masculino como los acolchados que nos protegen de las temperaturas más frías. A este último modelo también le siguen los abrigos peluche, una tendencia de otoño e invierno que se incorporó de nuevo hace cuatro años, aproximadamente, y con los que contamos cada temporada porque son favorecedores, arropados y sientan fenomenal. No solamente cumple estas funciones, sino que también nos ayudan a elevar el estilismo en cuestión de segundos, así como darle un toque distintivo. Es más, uno de los mejores consejos que podemos dar de editoras de moda a lectoras es el invertir en abrigos de efecto pelo o de borreguito, puesto que son los únicos que utilizamos día sí y día también, así como el ítem de nuestro look que primeramente entra por los ojos. Nuestras marcas de moda de confianza (como Zara, Mango, H&M o Bershka) saben la importancia de los abrigos peluche, tanto en versión de efecto pelo como al estilo borreguillo, por lo que no han perdido el tiempo en lanzar los modelos más gustosos para que los incorporemos en nuestra lista de la compra. Hablamos de todos los modelos por y para haber: colores neutros o llamativos, de estampado animal, con grandes o solapas o cuello subido o reversibles para dar una doble utilidad.

Las novedades de Zara nos acaban de chivar que han puesto a nuestro alcance los abrigos peluchemás en tendencia de esta temporada. Dos de los más vistos hasta ahora en los looks de otoño están siendo tanto los de estampado animal como los de efecto pelo en blanco, puesto que son los más originales y versátiles para dar juego a nuestro fondo de armario. No obstante, no nos olvidaremos de los abrigos de borreguito, que también podemos encontrar en dicha firma española como en otras como H&M, Parfois o Mango. También, los abrigos peluche los encontraremos tanto en versión crop como de corte midi para trasladarlos en los looks de invitada o casuales. En cuanto a los colores, nos apuntaremos a todos aquellos neutros que nos permitan combinarlos sin ningún problema. Ahora bien, el más en tendencia, como es el granate, también protagonizará uno de los abrigos peluche de Mango que ahora mismo está rebajado a 72 euros. Es decir, un chollo que no puedes pasar desapercibido. A continuación, te mostramos los 15 abrigos peluche más en tendencia, calentitos y ponibles que encontrarás en el mercado actual.

Abrigo peluche de estampado animal, de Zara (70 euros)

Abrigo peluche blanco con hilos metalizados, de Zara (70 euros)

Abrigo peluche de borreguillo, de Zara (60 euros)

Abrigo peluche en rojo, de Mango (rebajado a 72 euros)

Abrigo peluche de grandes solapas, de Mango (rebajado a 72 euros)

Abrigo peluche crop, de Mango (rebajado a 62 euros)

Abrigo peluche en marrón, de Bershka (70 euros)

Abrigo peluche reversible, de Bershka (60 euros)

Abrigo peluche de corte midi reversible, de H&M (50 euros)

Abrigo peluche con cuello subido, de H&M (50 euros)

Abrigo peluche en crema, de H&M (50 euros)

Abrigo de borreguillo midi, de Bershka (60 euros)

Abrigo peluche en azul eléctrico, de Anna Field (80 euros)

Abrigo peluche al estilo boreguillo con cierre de mosquetones, de Parfois (70 euros)

Abrigo peluche con cuello y puños de borreguillo, de Parfois (70 euros)

Sabemos que todavía no hace un frío insoportable, pero te aconsejamos que te vayas haciendo con los primeros abrigos peluche para no verte desprevenida una vez lleguen las temperaturas bajas.