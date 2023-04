Amelia Bono confirma que este es el conjunto de rayas de Zara de la primavera para llevar con botas cowboy

¿El conjunto perfecto para este mes de abril? Lo ha encontrado Amelia Bono en Zara. Es de punto, de estampado de rayas y ella lo lleva con botas cowboy. Es el último look que Amelia Bono ha lucido en sus vacaciones de Semana Santa, pero nosotras se lo vamos a copiar para ir por la ciudad, ya sea Madrid, Barcelona o Bilbao. Porque no hay estampado que nos traslade más a la primavera que el de rayas o el de flores, y en este caso, la hija de José Bono ha optado por el primero. Porque mientras Vicky Martín Berrocal o Victoria Federica nos siguen dejando posados en bikini, Amelia Bono nos deja el último look de su Semana Santa en Marbella, aunque ya está de vuelta en Madrid, que hoy los niños vuelven al colegio. Pero con este conjunto de rayas de nueva colección de Zara, Amelia Bono nos ha dejado claro que se olvida hasta de sus zapatillas favoritas por recuperar las botas cowboy que no se va a quitar en toda la primavera. Y en verano tampoco, porque ella es de las nuestras, de las amantes de las botas cowboy hasta con 40 grados en verano en Madrid. Y además, no puede ser más tendencia en las últimas temporadas.

Porque no hay dudas de que el estampado de rayas es la tendencia eterna que regresa actualizada cada primavera, y Amelia Bono nos lo acaba de dejar claro con este conjunto de nueva colección de Zara de jersey y short a juego. Cuadros vichy, florales y estampado de rayas. Son tres clásicos que llegan a la vez que el buen tiempo. Por supuesto, las eternas camisetas y jerséis finos de rayas azul marino y blanco seguirán más que presentes. Sin embargo, han surgido nuevas fórmulas que añaden puntos de diferencia mezclando rayas de diferentes colores o tamaños y este conjunto de Zara, lo demuestra.

Jersey rústico rayas, de Zara (15,95 euros)

Jersey rayas. Zara

Short rústico rayas, de Zara (15,95 euros)

Short rayas. Zara

Un conjunto de lo más rejuvenecedor y más si lo combinamos con unas botas cowboy y una coleta como Amelia Bono, que le da el toque más infantil al look.