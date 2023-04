Vicky Martín Berrocal rompe Instagram a sus 50 años con este nuevo posado en bañador y pasando de los haters

Vicky Martín Berrocal está en su mejor momento, de eso no hay duda. 50 años y fabulosa, y para muestra de ello es las fotografías que nos sigue dejando de su viaje a Bahamas y a Miami junto a su hija Alba Díaz, que está claro que es su mejor fotógrafa. Ayer avisaba Vicky Martín Berrocal en su cuenta de Instagram, iba a subir una foto que nunca había subido, y la verdad es que sí. Porque la diseñadora andaluza siempre había posado en bañador sentada o tumbada, pero no recordamos haberla visto así, posando de pie. Pero está claro que esta es la mejor respuesta que puede hacer Vicky a los haters, como los del otro día que subió otra foto en bañador y se metieron con su físico. Vicky Martín Berrocal está feliz, con la tercera edición ya de su libro y nadie va a hacer que deje de creer en si misma y se quiera. Lo más importante de todo, quererse y admirarse a una misma. . ¿Hasta cuándo dejaremos de criticar el cuerpo de otra mujer? Y mira que Vicky Martín Berrrocal lo deja claro en su libro, pero ni así parece que algunos aprenden. "Te ves bien? Yo te veo gorda", le dijo una mujer a su primero foto en bañador en Instagram, a lo que Vicky Martín Berrocal le contestó con un "quiero decirte mujer que ya no me hace daño leer mensajes como este porque ya he aprendido a aceptarme. Yo me miro al espejo y me gusto, pero me da mucha tristeza que una mujer escriba así de otra. Tenemos que ayudarnos, te vendría bien mi libro". Y nosotras solo podemos aplaudir y sacarnos el sombrero ante la respuesta de Vicky Martín Berrocal. Y más con esta nueva fotografía que acaba de subir a Instagram poniéndose el mundo por montera.

Un nuevo posado en bañador de Vicky Martín Berrocal con un nuevo bañador negro de Red Point de 'efecto tipazo' y perfecto para las mujeres con mucho pecho que hemos encontrado de venta en El Corte Inglés. Sin duda, esta Semana Santa ya nos ha dejado los primeros posados del verano adelantado. Desde Aitana con Sebastián Yatra a Amelia Bono o Rocío Osorno.

Bañador Yoli, de Red Point (79,90 euros)

Bañador negro. Red Point

Un bañador negro de lycra que se ajusta al cuerpo de Vicky Martín Berrocal y que además estiliza con un escote precioso y realzando el pecho. Nosotras votamos porque Vicky nos siga dejando maravillosas fotografías de sus vacaciones, que lo peor de que haya terminado la Semana Santa no es volver a trabajar, si no quedarnos sin los posados de las celebrities.