Amelia Bono nos enseña como llevar transparencias a diario para ser la más estilosa de la primavera

Probablemente, sea ver prendas con transparencias y pensar de inmediato que no son para ti, ya sea porque no sabes muy cómo combinarlas o porque las encuentras demasiado atrevidas, nada más lejos de la realidad, prueba de ello el estilismo de sábado que Amelia Bono se ha marcado hoy por la capital. Bien es cierto que este tipo de prendas están más relacionadas con looks nocturnos en los que buscamos sacar nuestro lado más sensual, pero ¿y si te decimos que hay una manera fácil y estilosa de llevar prendas con transparencias que tú también puedes probar esta primavera?

La influencer madrileña ha dado en el clavo con la forma perfecta de llevar un vestido blanco de transparencias en el día a día, la clave está en las superposiciones, algo a lo que muchas mujeres tienen miedo, pero que es una manera ideal de dar profundidad a looks sobre todo de entretiempo, piensa en las capas como tus mejores amigas fashion en esta época del año donde las temperaturas cambian constantemente. A continuación analizamos el último lookazo de Amelia Bono para que esta temporada te atrevas con la tendencia más arriesgada del armario.

Cómo llevar transparencias a diario en primavera según Amelia Bono

Un tejido que cada vez está más presente en los looks de las que más saben de moda, ya sea en detalles sutiles como mangas o escotes o en prendas al completo como camisas o vestidos, ¿el auge de esta tendencia?, el estilo boho, por supuesto. Las propuestas bohemias de 2025 van más allá, firmas como Chloé, Alberta Ferretti o Zimmermann lo han sabido reinterpretar con maestría esta temporada, apostando por capas livianas, faldas con bordados translúcidos y blusas de inspiración romántica que dejan entrever piel de manera muy cuidada. En redes sociales también ha explotado este mix, con it girls y prescriptoras de moda combinando prendas transparentes con botas camperas, cinturones de cuero y maxi joyas de aire artesanal.

Amelia Bono le pone un aire más rockero a este boho chic que tanto va a triunfar esta primavera-verano 2025, la influencer ha combinado su vestido blanco de transparencias con prendas oversize, como una camiseta con estampado y la cazadora biker que todas tenemos en nuestra colección entretiempo, ¿como calzado? Unas botas negras arrugadas, muy bohemias y en máxima tendencia, así que ya lo sabes si esta primavera te atreves con las transparencias busca prendas que jueguen con las superposiciones y que contrasten con la estética delicada de este tejido, el resultado será de 10, palabra de editora de moda.