¿Cómo hacer la maleta perfecta de Semana Santa? Estas son las 5 claves

Descaso. Relax. Desconexión. Así están a punto de sentirse la gran mayoría de nuestros lectores en la próxima semana, todo lo que necesitamos para reducir la ansiedad, desengancharnos de las pantallas o apagar el piloto automático. Porque cada uno de nosotros siempre nos hacemos la pregunta de cómo escapar de la rutina y el estrés esta Semana Santa con la intención de disfrutar de nuestra familia, amigos o, incluso, de la soledad. Eso sí, no mentimos cuando decimos que pasamos nervios y comeduras de cabeza a la hora de hacer una buena maleta de escapada o vacaciones porque no sabemos qué llevarnos o, más bien, qué maniobras hacer para que nos quepa absolutamente todo.

Lo cierto es que, aunque nos hayamos visto todos los vídeos de Marie Kondo y seguir cada uno de los pasos, siempre volvemos a tener los mismos problemas para cerrar la maleta. ¿Es cuestión de no aprovechar cada centímetro de espacio? ¿O de no doblar adecuadamente? Ante pocas horas de dar comienzo a la Semana Santa, no hemos perdido el tiempo en consultar todas las indicaciones y consejos de la experta en organización Vanesa Travieso (conocida también en sus redes sociales como @ponorden). Sobre todo, en ahorrar espacio en una maleta de cabina, que parece casi imposible, pero no si utilizamos unas técnicas fáciles y rápidas. "Estira la ropa y dóblala lo menos posible, ocupa menos y se arruga menos, o las prendas o calzado que más ocupa llévalas puestas. También, lleva prendas versátiles y combinables, es decir, haz looks diferentes con las mismas prendas o llena los huecos con calcetines o ropa interior dentro de los zapatos, cinturones rodeando la maltea y no enrollados", determina.

5 trucos para hacer una buena maleta de Semana Santa

Para Vanesa Travieso, el consejo para hacer una buena maleta de Semana Santa es priorizar lo imprescindible haciendo una lista realista según el destino y la duración. Además de aprovechar cada espacio de nuestro equipaje, también es de lo más importante que sea ligero y nada pesado. "Utiliza esas muestras que llevas acumulando tiempo y úsalas ahora o utiliza recargables para los productos de higiene, digitaliza y lleva en el teléfono todo lo que puedas, como libros o entradas. En cuanto a la moda, opta por unos zapatos neutros y cómodos que tiran tanto para caminar como para una cena o planifica antes tus looks y evita los 'por si acaso' que al final, son lo que más ocupan nuestra maleta", confirma al experta en orden.

A través de estos consejos hemos descubierto cuáles son los trucos definitivos para hacer una buena maleta de Semana Santa. Y, por supuesto, los compartiremos con todos nuestros lectores para optimizar tanto tiempo como espacio antes de irte de relajación:

Revisa el clima del destino y planifícate en base a eso . Es de vital importancia saber qué temperatura va a hacer en la localización de tus vacaciones de Semana Santa para saber si puedes llevarte prendas menos calurosas o más de abrigo, así como accesorios para la lluvia (como chubasqueros o paraguas) o para bajar a la playa (toallas, bañadores o chanclas).

. Es de vital importancia saber qué temperatura va a hacer en la localización de tus para saber si puedes llevarte prendas menos calurosas o más de abrigo, así como accesorios para la lluvia (como chubasqueros o paraguas) o para bajar a la playa (toallas, bañadores o chanclas). Opta por ropa ligera . Aquí entrarían todo tipo de prendas de entretiempo , como chaquetas impermeables, camisetas básicas de fondo de armario, jerséis finos o gabardinas .

. Aquí entrarían todo tipo de , como chaquetas impermeables, camisetas básicas de fondo de armario, jerséis finos o . Elige un par de zapatos comodines que sirvan para todo, tanto para turismo como para cenas . En los viajes de Semana Santa buscamos versatilidad, así como funcionalidad. Por ello, seleccionaremos los calzados más todoterreno que no nos den problemas a la hora de combinar.

. En los viajes de Semana Santa buscamos versatilidad, así como funcionalidad. Por ello, seleccionaremos los calzados más todoterreno que no nos den problemas a la hora de combinar. Usar bolsas para organizar las categorías . Además de eliminar ruido visual en nuestra maleta, será mucho más fácil de encontrar aquello que buscamos. Asimismo, estará mejor cuidado para evitar arrugas o, incluso, roturas.

. Además de eliminar ruido visual en nuestra maleta, será mucho más fácil de encontrar aquello que buscamos. Asimismo, estará mejor cuidado para evitar arrugas o, incluso, roturas. No te olvides de meter los esenciales de viaje. Con ello, nos queremos referir a cargadores, documentación o mini botiquín. No obstante, sobre todo, no lleves aquello que sabes que finalmente no vas a utilizar.

Unas indicaciones de la experta en orden que nos servirán en cualquier momento. Porque no importa cuándo leas este artículo, puesto que también te será toda una referencia para próximos viajes durante todo el año.