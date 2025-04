El vestido pijamero que María Pombo se llevó a Miami es el que meterás en tu maleta de Semana Santa a la playa

Después de un espectacular viaje a Miami con amigas, María Pombo ha vuelto a España, pero su cabeza sigue en las calles de Florida, ¿y no nos extraña, a quién no le gustaría estar ahora mismo disfrutando de unos días de sol y buen tiempo?, al contrario de lo que tenemos hoy en Madrid con nubes y unas temperaturas que parece nos han trasladado una vez más al invierno. Pero no todo iban a ser malas noticias, la Semana Santa está aquí y eso no significa otra cosa que vacaciones a la vista, así que si aún tienes la maleta por hacer y en los próximos días te espera un clima playero, toma nota, sabemos qué vestido necesitas para brillar sin esfuerzo.

Hacer la maleta para cualquier viaje no suele ser tarea fácil, y menos en esta época del año donde las temperaturas son más cambiantes que los directores creativos de las altas casas de moda. Pero parece que María Pombo se ha propuesto hacer que nuestro equipaje sea la menor de nuestras preocupaciones esta Semana Santa, si hace unos días nos inspiraba con un minivestido rojo de Desigual, ahora también queremos pasar los primeros días de playa del año con otro de los vestidos que la madrileña se llevó a Miami.

El vestido pijamero de María Pombo que es perfecto para esta Semana Santa en la playa

Si eres una de las afortunadas que pasará los próximos días con los pies en un bucle entre arena y agua salada, sabrás que los vestidos son el aliado perfecto para cualquier plan, desde un paseo por la mañana a orillas del mar a una tarde de cocktails en el chiringuito, pero ¿qué tiene que tener ese vestido para que se convierta en la estrella de todos tus looks playeros? Pues que sea versátil, cómodo y que no ocupe mucho sitio en la maleta, check, check y otra vez check, el último vestido que hemos descubierto de la maleta de María Pombo en su viaje a Miami cumple con todas estas características, lo mejor de todo su precio es bastante asequible.

Sebastian's dress, de Hand Over (55 euros)

Sebastian's dress. Hand Over

Un vestido de la firma que arrasa en redes sociales, Hand Over, conocida por sus sets pijameros que las que más saben de moda han convertido en su uniforme casual chic por las calles, ahora es María Pombo quien nos crea una nueva necesidad con un vestido que bien podría ser nuestro pijama de verano, pero que es ideal para la primera escapada del año a la playa. Un diseño de corte mini con tirantes finos y un salvaje estampado 'animal print', la influencer en su viaje a Miami lo combinó con una camisa oversize en tonos azules, chanclas y capazo de mimbre, o lo que es lo mismo el look perfecto para derrochar estilo en la playa sin esfuerzo.