Amelia Bono ha rescatado su falda plisada favorita de Zara para llevarla con jersey y botas en enero

Amelia Bono ha empezado el año igual que terminó 2023, dejándonos la mejor inspiración para nuestros estilismos. Y para ello ha recuperado su falda plisada naranja de Zara favorita de otoño, que entonces llevaba con chalecos, para lucirla ahora con un jersey negro y botas. Porque esta temporada, los chalecos le han ganado terreno a las blazers tanto para un estilismo perfecto de oficina, una invitada perfecta, un look de lo más boho o una cena romántica. Porque ya sabíamos que los faldas midi plisadas llegaron para quedarse en el armario de las tendencias, pero Amelia Bono también nos ha dejado claro que las faldas plisas e con chaleco que llevábamos en verano también pueden ser para nuestros looks de invierno con jersey y botas como Amelia Bono.

Necesitas una falda plisada este invierno 2024, no hay más. Esta prenda es una de las favoritas de las insiders para componer looks básicos –y otros que no lo son tanto– gracias a su capacidad para ser combinada prácticamente con cualquier cosa. Un básico para las más clásicas, que encontrarán en ella un gran aliado. Y Amelia Bono la ha elevado aún más con este jersey negro nueva colección de Zara y la falda plisada naranja de lo más estilosa y botas negras.

Amelia Bono con falda de Zara. @ameliabono

Falda midi plisada ZW Collection, de Zara (29,95 euros)

Falda midi plisada. Zara

Un estilismo ideal tanto para ir al trabajo como a una comida o cena con amigas. Porque además de seguir las tendencias, Amelia Bono ha conseguido hacer un look perfecto para no pasar frío en estos primeros días de enero.