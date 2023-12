El uniforme de invierno de Amelia Bono son los jeans rectos de madre con New Balance

Amelia Bono lo tiene claro, las zapatillas New Blalance siguen siendo el calzado del invierno y no nos las vamos a quitar hasta en invierno. Aún seguimos soñando despiertas con los vaqueros de pinzas de Zara que nos descubrió Amelia Bono y que hizo que nos olvidáramos de todos nuestros jeans pitillo . Bueno, no solo eso, también hizo que se agotaran al momento en la web de la marca de Inditex. Pero como no hay día que Amelia Bono no nos cree una nueva necesidad de moda, y este fin de semana lo ha vuelto a hacer dejando claro que necesitamos un vaquero recto en nuestro armario este invierno 2023 con un jersey básico azul y abrigo de paño. Pero esta vez se ha olvidado de sus jeans pitillos, por estos vaqueros anchos como también ha hecho Aitana.

Las New Balance de padre de Amelia Bono también son las favoritas de Tamara Falcó. Cuando posa en alfombras rojas siempre demuestra que la elegancia puede ser también muy elegante, pero cuando la vemos lucir sus estilismos casual, lo mismo escoge conjuntos clásicos y pijos, como apuestas cómodas que podrían acompañarnos a cualquiera de nosotras 24/7 en looks todoterreno como este. Una mezcla de las prendas más clásicas como un buen abrigo de paño que combina con las zapatillas blancas más bastas. Unas zapatillas que Amelia Bono ha combinado de forma magistral para invierno.

Amelia Bono con look de invierno. @ameliabono

Un look de básicos al que Amelia Bono le ha dado el toque más tendencia con un bolso rojo acolchado que nos ha robado el corazón.