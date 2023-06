Amelia Bono rompe Instagram con su posado con el bañador de Oysho más favorecedor del verano

Ya hemos perdido la cuenta de los consecutivos fines de semana que Amelia Bono lleva dándonos envidia con los destinos de sus escapadas familiares. Lo hizo hace unos días, viajando a París a celebrar el amor y enamorándonos con la falda midi tie dye de Zara más bonita de la temporada y lo ha vuelto a conseguir ahora, desplazándose hasta Cantabria para disfrutar de un fin de semana de desconexión y playa con su familia. Amelia Bono ha desafiado al tiempo y se ha atrevido a probar el agua del Cantábrico, enfundada en este espectacular bañador de Oysho, que le sienta como un guante y que evidencia que, los bailes con los que la influencer nos alegra los días en Instagram, están dando sus frutos. Se trata del bañador cut out jacquard, una pieza tipo bandeau, con unas atrevidas aberturas en la parte delantera, decoradas con anillas, copas extraíbles sin aro y braguita de cubriente medio.

Y es que Amelia Bono sabe muy bien qué tipo de bañador le favorece y por eso ha triunfado con esta pieza de Oysho, que no solo le queda espectacular, al igual que este conjunto de IQ Collection con el que deslumbró en la comunión de su hijo, además, es ideal para favorecer el ansiado bronceado que todas esperamos conseguir impacientes (si el clima nos lo permite algún día, claro). La verdad es que no esperábamos menos de Amelia Bono y estamos corriendo como locas a la web de Oysho a comprar este bañador antes de que se haga viral y se agote. Ah, y si no eres demasiado fan de los bañadores, no te preocupes, este modelo jacquard tan ideal también está disponible a modo de bikini (con distintas opciones de braguita).

Bañador cut out jacquard, de Oysho (39,99€)

Y es que estamos tan enamoradas de este bañador que estamos recorriéndonos mentalmente el mapa de España para ver que playa nos queda más cerca y poder estrenarlo cuanto antes y copiarle el posado a Amelia Bono, por supuesto.