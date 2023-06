Amelia Bono sabe cómo lucir perfecta para una ocasión especial con un vestido midi de volantes perfecto para el verano

Sin duda, los vestidos son la prenda más versátil y cómoda para los meses de verano, pues podemos usarlos para un sinfín de ocasiones, ya sea para el día a día con unas sandalias planas de tipo pala o con unas bailarinas, como es el caso de Sassa de Osma con este espectacular vestido midi con mangas farol en tonos verdosos y que lo combinó con unas bailarinas en terciopelo del mismo tono que el vestido, o este otro vestido más elegante y sofisticado de Rocío Osorno en negro de satén, una opción perfecta y muy sencilla que no necesita mucho más y perfecto para una noche muy especial. Amelia Bono también es amante de los vestidos y es que la hemos visto lucir esta prenda en numerosas ocasiones para distintos eventos, desde el clásico vestido blanco midi de corte asimétrico hasta los más veraniegos de crochet, Amelia Bono siempre luce perfecta con los vestidos en tendencia y perfectos para el verano, como el vestido que ha llevado durante su viaje a Sevilla lleno de volantes -muy propio para la ocasión- y de lo más fresquito y cómodo.

Amelia Bono nos sorprendía ayer con un vestido muy colorido en tonos anaranjados, rosas y rojos con volantes en la parte de la falda, de corte midi, de escote en V y mangas cortas con un estampado de lo más favorecedor que no ha pasado desapercibido en redes sociales. Se trata de un vestido que puede usarse para todo tipo de ocasiones y que ella lo lució con unas sandalias planas de tiras en negro, joyas en dorado y un bolso maxi en negro, perfecto para recorrer y disfrutar de las calles de Sevilla. Esta prenda también puede llevarse con unas sandalias de tacón o unas alpargatas -el calzado predilecto del verano-, de manera que puede crearse un look de invitada para una boda o comunión casual. Sin duda, este look de Amelia Bono ha conquistado a más de una amante de la moda, quien ya lo ha fichado en la web para lucir perfecta este verano.

Vestido de volantes @ameliabono

Vestido largo de manga corte Bernat, de Maksu (160€)

Vestido largo volantes Maksu

Un look de lo más veraniego y cómodo, este vestido de volantes midi promete convertirse en un must en nuestra maleta de vacaciones este vernao.