El conjunto de lino (con chaleco) más sueltecito y cómodo ha llegado a Zara y Amelia Bono lo lleva zon zapatillas Adidas

Tenemos muchas pruebas, y pocas dudas, de que la colección de este verano de Zara no puede ser más ideal. Y no solo lo decimos nosotras, también Amelia Bono que se ha ido de compras a Zara y se ha hecho con muchas prendas de nueva colección, incluido este conjunto de lino de lo más cómodo y sueltecito para llevar con zapatillas. El chaleco se ha posicionado como la prenda viral este año, convirtiéndose en la prenda más versátil, cómoda y elegante que toda amante de la moda ya tiene en su armario y que combina con el pantalón de pinza a juego. Ya hemos visto en numerosas ocasiones a nuestras influencers y celebrities favoritas lucirlo tanto en ocasiones especiales como para el día a día, como es el caso, por ejemplo, de Alba Díaz y su conjunto de chaleco y pantalón de lino gris de Zara, un look perfecto para ir a la oficina y que, como toque final, puedes añadir unas sandalias de tacón y unos pendientes maxi a todo color para darle un toque original y diferente al look. Sin duda, las influencers 40+ como Amelia Bono son toda una inspiración a la hora de crear nuestros looks, pues tienen un estilo de lo más clásico, sencillo y muy elegante, siempre dándole ese toque en tendencia, como es el caso del conjunto de chaleco y pantalón de lino con chaleco que lleva esta semana y que podemos encontrar en Zara.

Porque esta primavera-verano 2023 lo han vuelto a hacer: las prendas de lino vuelven pisando fuerte. Y es que cada año el lino adquiere un mayor protagonismo entre las colecciones de algunas de las marcas referentes como Alberta Ferreti, Brunello Cucinelli o Brioni, quienes ya nos anunciaron esta tendencia en la semana de la moda, en sus respectivas colecciones que el lino volvía aún con más fuerza a nuestras vidas. Y este conjunto de lino de Zara que ya ha estrenado Amelia Bono en verde y que está disponible en dos colores, es perfecto.

Chaleco lino trabillas, de Zara (29,95 euros)

Chaleco lino. Zara

Pantalón flare lino, de Zara (29,95 euros)

Pantalón lino. Zara

Un conjunto de lino de pantalón y chaleco de nueva colección de Zara que Amelia Bono ha combinado con zapatillas blancas Adidas.