Amelia Bono tiene claro que una de las chaquetas de la primavera es la bomber de lino para llevarla con vaqueros

Amelia Bono no para (no para, no para), y es que no hay día que no nos cree una nueva necesidad de moda que añadir a nuestro armario. Da igual que sea un chaleco corto, unas zapatillas o unos pitillo de piel, ahora empieza la semana haciéndonos necesitar esta bomber de lino. Y si os suena es porque Carmen Gimeno ya la sacó en su cuenta de Instagram hace unas semanas, y en ese momento ya teníamos claro que tardaríamos muy poco en vérsela lucir a Amelia Bono . Y dicho y hecho. Porque si las bombers son la chaqueta estrella de esta primavera 2024 es perfecta para darle un toque más primaveral a nuestros looks. Porque esta primavera-verano 2024 lo han vuelto a hacer: las prendas de lino vuelven pisando fuerte. Y es que cada año el lino adquiere un mayor protagonismo entre las colecciones de algunas de las marcas referentes como Alberta Ferreti, Brunello Cucinelli o Brioni, quienes ya nos anunciaron esta tendencia en la semana de la moda, en sus respectivas colecciones que el lino volvía aún con más fuerza a nuestras vidas.

Es el tejido estrella cuando suben las temperaturas, y Amelia Bono nos lo ha dejado claro con este estilismo de lo más casual y cómodo con camiseta gris básica de tirantes y vaqueros. Símbolo de los años 90, la chaqueta bomber se confirma como la prenda de entretiempo que sí o sí hay que tener en el armario. Y si aún no has añadido una a tu armario en las últimas temporadas con la fuerza que han vuelto, es el momento para copiar a Amelia con una de lino. Porque las bombers eran una de las chaquetas favoritas de Lady Di, y ahora están de vuelta, como el tejido de lino cada primavera. Se trata de un tejido fluido y muy fresquito de cara a esta temporada ya que deja transpirar la piel y no proporciona calor de más, algo que apreciamos todos cuando suben las temperaturas. En tiendas podemos encontrar un sinfín de prendas de lino, desde en pantalones hasta camisas blancas, pasando por faldas y vestidos. Sea como sea, este tejido es un básico de fondo de armario que, queramos o no, todas tenemos o deberíamos tener.

Amelia Bono con bomber de lino. @ameliabono

Porque si el lino es el tejido de la primavera, esta bomber que Amelia Bono ya ha estrenado, es todo lo que necesitamos en nuestro armario y en nuestra maleta, si nos escapamos el próximo fin de semana a alguna ciudad de España con las temperaturas más altas que vamos a tener esta semana.