Victoria Federica de safari en Sri Lanka con las Adidas Samba de las chicas pijas y pantalones de lino de lo más originales

Victoria Federica es de las afortunadas que está de vacaciones de Semana Santa, aprovechando el parón del rodaje de 'El Desafío' en Antena 3. Y aunque pensábamos que la veríamos en las procesiones de su querida Andalucía, o en los toro con su madre, la hija de la Infanta Elena se ha marchado hasta Sri Lanka para disfrutar de un safari con sus amigas. Un destino en el que ya ha podido disfrutar plenamente de la naturaleza apuntándose a una de las actividades típicas de allí, el safari, y dejando una serie de instantáneas para el recuerdo en su perfil personal de Instagram que nos están recordando muy y mucho a las de Tamara Falcó en su luna de miel, porque Victoria Federica está al más puro estilo 'Memorias de África'. Mientras que Amelia Bono se ha ido con sus hijos a República Dominicana, Vic lo ha hecho a Sri Lanka. Pero las dos se han ido lejos de España, y de la lluvia y el mal tiempo que tenemos este lunes, para disfrutar de sus vacaciones de Semana Santa por todo lo alto. Pero como no podía ser de otra forma, nosotras nos hemos tenido que fijar en sus looks y en las zapatillas Adidas Samba de las chicas más pijas de Madrid que Victoria Federica ha metido en su maleta de vacaciones con un pantalón de lino de lo más original con cremalleras en los laterales.

De zapatillas icónicas sabemos mucho: que si Converse, que si las Slip Ons de Vans, que si las 990v5 de New Balance, pero las Adidas Samba son de las más tendencia en estos momentos, y la hija de José Bono como buena amante de la moda, lo sabe. Junto a las Gazelle, son las zapatillas de este 2024 y Victoria Federica nos lo ha dejado claro con este look desde Sri Lanka con camiseta básica de tirantes, sus tank top favoritos, que ha combinado con unos pantalones anchos de lino, de lo más originales con cremalleras a los lados. Un estilismo de lo más cómodo con el que Vic nos deja su primer look en este safari de Semana Santa con el que se olvida de las tradiciones más típicas de España que tanto le gusta a ella. Apostar por prendas básicas de fondo de armario siempre es un acierto asegurado, porque combinan con todo, porque suelen ser asequibles y, sobre todo, cómodos, con estas Adidas Samba en color burdeos.

Seguiremos pendiente, en esta Semana Santa que nosotras trabajamos, para traeros los mejores looks de las vacaciones de nuestras influencers y celebrities, entre ellas Victoria Federica en este viaje de ensueño a Sri Lanka junto a sus amigas.