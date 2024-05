Este es el vestido midi de leopardo de Zara que las mujeres +50 llevan con las zapatillas Adidas anti Samba

Las mujeres de 50 años se han convertido en una gran inspiración, tenemos muchas pruebas, y pocas dudas. Entre ellas, Carmen Lomana, Pilar de Arce o la que nos ocupa esta marte, Carmen Gimeno. Porque desde Bilbao siempre llega la influencer para traernos los looks casuals más inspiradores, casi siempre con prendas de Zara, y zapatillas, y esta vez no podía ser menos. Porque si el estampado de leopardo es máxima tendencia, Carmen Gimeno nos ha dejado claro que ella ya ha caído totalmente rendida con este vestido midi sueltecito de Zara perfecto para las mujeres de más de 50 años. ¿La prenda más viral de este 2024? Tenemos muchas pruebas, y pocas dudas, de que el pantalón de leopardo de Zara se ha convertido en la prenda más viral (y deseada) de lo que llevamos de año. Y como no podía ser de otra manera, Carmen Gimeno y Rocío Osorno ya los han estrenado. No sabemos cómo ni cuándo empezó esta fiebre, pero algo está ocurriendo con los pantalones de leopardo que hace que todas deseemos tener unos en el armario para esta primavera 2024. Parte de la culpa la tienen las chicas portuguesas, pioneras en rescatar los pantalones de leopardo. Hablamos, por supuesto, de los pantalones de animal print de Zara, esos que algunas afortunadas como Carmen Gimeno ya tienen en su armario y otras han recuperado versiones de otras temporadas. Y ahora también se ha hecho con el vestido sueltecito que ya le vimos en su día a Marta Ortega.

La presidenta de Inditex lució en la fiesta celebrada en el Hotel de Miramion un vestido animal print que llama la atención por su patrón: cuello redondo, manga larga y silueta recta. Este diseño es, sin duda, un perfecto básico del armario que se puede lucir prácticamente todo el año y que apenas necesita accesorios para conseguir un outfit sobresaliente con el que destacar en cualquier evento. Y ese mismo es el que ahora ha estrenado Carmen Gimeno con sus nueva Adidas anti Samba. Se trata del modelo Adidas SL-72. No sabemos lo que tiene el estampado de leopardo que nos vuelve locas a todas. Y es que este print siempre se ha llevado y hasta llegó a ser un fondo de armario para muchas mujeres. Todavía recordamos el tan hablado desfile de Alta Costura Spring Summer 2023 de Schiaparelli, donde una modelo nos dejó sorprendidos con un look de leopardo (con cabeza incluida). O la multitud de pasarelas de Roberto Cavalli, en las que este estampado es el protagonista de la colección.

Vestido estampado animal, de Zara (39,95 euros)

Vestido estampado animal. Zara

Se trata de este vestido midi de nueva colección de Zara confeccionado en hilatura de viscosa 100% con cuello redondo y manga larga.