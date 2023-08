Amelia Bono tiene claro que esta mini falda fruncida estiliza hasta con las sandalias más planas

El 'place to be' de nuestras famosas cada verano es Marbella. Amelia Bono, Paula Echevarríay Carmen Lomana nos están dejando sus mejores looks desde la Costa del Sol. Amelia Bono sigue dándonos envidia desde sus vacaciones familiares en Marbella y marcándose los mejores looks del verano. Si ayer era la falda midi estampada de Zara, hoy es esta falda fruncida que eleva cualquier look en verano. El otro día ya estrenaba la falda más corta con volantes que es perfecta para las mujeres y las chicas bajitas porque con ella conseguimos ese 'efecto piernas infinitas' que tanto buscamos para ganar esos centímetros de más y hoy lo hace con esta falda fruncida. No hace falta que la combines con unos taconazos o unas alpargatas de cuña, porque Amelia Bono ha demostrado que hasta con sandalias planas o descalza, esta faldaconsigue el efecto buscado. Porque en verano, ya estés de vacaciones o en la ciudad, no hay nada más cómodo, y fresquito, que un una mini falday además nos ayuda a combatir esta ola de calor. Una prenda de lo más estilosa que la hija de José Bono ha combinado a la perfección con el envidiable bronceado que ya luce en Marbella. Esta claro que este es el uniforme de verano como el de Victoria Federica en Starlite.

¿La mala noticia? Que la falda de Amelia Bono es de Zara pero de hace un par de temporadas. Porque esta falda es atemporal, hace tipazo, alarga visualmente las piernas y es perfecta para nuestras vacaciones de verano como ha dejado claro con este vídeo.

Porque Amelia Bono está disfrutando al máximo de las vacaciones de verano y lo ha dejado claro en este vídeo donde nos enseña su look para ir a cenar a todo ritmo.