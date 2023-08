Paula Echevarría se va de concierto en Marbella con el vestido joya y las sandalias Cenicienta más tendencia

No hay verano sin Marbella, y tampoco sin conciertos para Paula Echevarría. Y si hablamos de música y de la Costa del Sol, solo podemos estar hablando de las noches de Paula Echevarría en Starlite Occident, donde cada verano nos deja los mejores looks de la temporada. Para esta noche de concierto de Carlos Rivera no podía ser menos. La actriz asturiana ha apostado todo al brillo con un mini vestido negro con flecos joya en el bajo y unas sandalias Cenicienta con brillos y vinilo de esas que también han enamorado a Tamara Falcó e Isabel Díaz Ayuso, y que no pueden ser más tendencia este verano 2023. Porque si necesitamos inspiración para noches de música en directo este mes de agosto que acaba de empezar, el look de Paula Echevarría es todo lo que podíamos pedir, como el de Victoria Federica de Zara hace unos días.

O lo que es lo mismo, las sandalias Cenicienta que triunfan entre las mujeres más pijas de Madrid que incluso sirven para los looks de concierto como los de Paula Echevarría. Hablamos de los zapatos transparentes, que a través de vinilo, PVC o cristal en ocasiones se convierten en el siguiente nivel de los sempiternos zapatos nude. Una tendencia que no deja indiferente a nadie, o los amas o los odias, y esta claro que Paula Echevarría, Isabel Díaz Ayuso como Tamara Falcó son del 'team' que los aman. O lo que es lo mismo, podríamos decir que las mujeres más pijas de Madrid han caído rendidas antes las sandalias y las cuñas de vinilo para este verano 2023. Los zapatos transparentes, especialmente en sus versiones con altísimos tacones, se han repetido sin cesar sobre las pasarelas de firmas como Loewe, Simone Rocha o Valentino esta temporada. Y ahora Paula Echevarría los lleva con tiras joyas en Marbella.

Paula Echevarría en Starlite. Starlite Occident

Unlookazo de concierto de Paula Echevarría que es toda la inspiración para nuestras noches de verano en Marbella o Ibiza.