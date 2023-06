Todas las chicas bajitas necesitamos las sandalias de taconazo (y plataforma) que acaba de estrenar Paula Echevarría en modo diosa

Paula Echevarría se ha vuelto a pasar el juego de la moda, y lo ha hecho en una presentación como toda una chica Pantene. Y es que Paula Echevarría repite como embajadora de Pantene junto a otras embajadoras como Rossy de Palma o Violeta Mangriñán, y se han presentado esta mañana en un evento en el hotel Santo Mauro de Madrid. "Un año más feliz y muy bien rodeada, llevo 17 años con Pantene. He ido pasando con Pantene todas las etapas de mi vida es mi relación más duradera sin duda. Desde que ha nacido mi hijo he tenido una evolución porque necesitaba librarme de los kilos extra del embarazo pero lo necesitaba no por la aprobación externa nunca sentí el 'hate' sino por mí, por reconocerme y volver a sentirme yo. Cuidé mi alimentación y en deporte conocí nuevas técnicas que me gustan y eso es vital. Luego voy a hacerme tratamientos corporales", ha comentado Paula Echevarría sobre las críticas a las que tuvo que responder el otro día en Instagram. Eso sí, nosotras solo nos hemos podido fijar en sus espectaculares sandalias de Steve Madden que son todo nuestro deseo para empezar el verano.

Porque si los zapatos de vinilo vuelven a ser tendencia máxima este verano, al igual que las alpargatas, las sandalias de Paula Echevarría son el mix perfecto. Y para las chicas bajitas como nosotras aún más. ¿Preparada para enamorarte? Se trata de una sandalia espectacular con plataforma de esparto dorado de cinco centímetros y tacón bloque de catorce centímetros.

Paula Echevarría con sandalias de taconazo. GTRES

Sandalias Layered Clear, de Steve Madden (129 euros)

Sandalia esparto. Steve Madden

Unas sandalias de taconazo efecto pierna infinita que Paula Echevarría ha combinado con un vestido blanco cruzado a modo diva.