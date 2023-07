Amelia Bono tiene la falda de lino de Oysho, ahora rebajada, que querrás tener este verano

Si echamos un vistazo a nuestro armario de verano, nos damos cuenta de que, en su mayoría, las prendas que más abundan son, por un lado, los vestidos, ya sean largos o cortos, como por ejemplo este vestido corto de Violeta Mangriñán en blanco y con bordados en lila y verde, una opción perfecta para las tardes frente al mar. Además, los vestidos largos son una opción muy versátil ya que los podemos usar para todo tipo de ocasiones, desde para la oficina con unas sandalias con algo de tacón hasta para dar un paseo por la ciudad, con un bolso tipo cesta, creando un look fresco y apto para los meses de verano. La otra prenda que todas tenemos en nuestro armario son, sin lugar a dudas, las faldas midi. Esta prenda nos salva de cualquier apuro, y es que son muy elegantes, capaces de elevar cualquier look. Podemos llevarlas con una camisa más elegante o, como ha hecho Amelia Bono, con una camiseta de manga corta negra ajustada y con cuello redondo. Amelia Bono lucía una falda midi negra de lino con estampado en beige de Oysho -ahora rebajada al 60%- junto con una camiseta básica negra con detalle dorado en un lateral, una opción muy adecuada para salir a cenar un fin de semana de vacaciones.

Amelia Bono es considerada toda una referente a la hora de vestir para muchas de sus seguidoras, pues, además de tener un estilo de lo más elegante y sencillo, siempre le da un toque en tendencia, como por ejemplo este espectacular 'total look' de Amelia Bono de top y pantalón largo en rosa fucsia que combinó con una blazer blanca oversize, creando un look de lo más juvenil y a la moda. Para el día de ayer, ella optaba por un look un tanto más clásico y elegante, con una camiseta negra y una falda con cinturón negro, lo que hace que se ajuste mejor a la cintura, estilizando así la figura. Se trata de una pieza muy elegante y bonita de la tienda low cost Oysho. En cuanto a los accesorios, Amelia Bono ha optado por unos maxi pendientes en dorado, un bolso también del mismo tono y, para los pies, unas sandalias capri, el calzado más en tendencia de esta temporada. Se trata, por tanto, de un look muy acertado para este verano, ya que aúna algunas de las tendencias más virales de este 2023 y, lo mejor, es elegante y cómodo.

Falda lino abalarios, de Oysho (39,99 €)