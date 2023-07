Bañador + shorts, el uniforme veraniego de Amelia Bono que no falla en sus vacaciones en familia

Amelia Bono sigue dándonos envidia desde sus vacaciones familiares en Marbella y marcándose los mejores looks del verano. Si ayer era la falda midi estampada de Zara, hoy ha optado por este short denim de esos que siempre nos solucionan cualquier look en verano. El otro día ya estrenaba la falda más corta con volantes que es perfecta para las mujeres y las chicas bajitas porque con ella conseguimos ese 'efecto piernas infinitas' que tanto buscamos para ganar esos centímetros de más y hoy lo hace con este short vaquero. No hace falta que la combines con unos taconazos o unas alpargatas de cuña, porque Amelia Bono ha demostrado que hasta con sandalias planas o descalza, esta short consigue el efecto buscado. Porque en verano, ya estés de vacaciones o en la ciudad, no hay nada más cómodo, y fresquito, que un short denim con bañador que nos hacen el look y además nos ayuda a combatir esta ola de calor. Una prenda de lo más boho que la hija de José Bono ha combinado a la perfección con el envidiable bronceado que ya luce en Marbella. Esta claro que este es el uniforme de verano como el de Victoria Federica en Starlite.

Porque no hay uniforme de verano más clásico que un short denim con un bañador, porque lo puedes llevar a la playa, a la piscina o incluso al chiringuito. Porque es una forma de ir cómoda, en tendencia eterna y darle ese toque más de vestir a un bañador que siempre puede parecer un body con esta combinación. Aunque si le quieres dar un aire más elegante, siempre puedes combinarlo con una falda y unos tacones. Aunque a nosotras el look de día de vacaciones de Amelia Bono nos encanta.

Stories de Amelia Bono. @ameliabono

Por eso estamos deseando que Amelia nos siga compartiendo sus estilismos de vacaciones para que nos inspire cuando nosotras tengamos que hacer nuestra maleta de vacaciones.