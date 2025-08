Amelia Bono tiene el look relajado (pero estiloso) que todas queremos para los días de verano

Hay algo en los estilismos de Amelia Bono que siempre conquista. Puede que sea esa naturalidad con la que mezcla básicos con toques de tendencia, o quizá su habilidad para llevar prendas informales con ese aire de “estoy ideal sin haberlo planeado”. La empresaria y creadora de contenido vuelve a demostrarlo con su último look compartido en redes: un outfit perfecto para días de calor, planes tranquilos y ganas de estar cómoda sin perder ni un gramo de estilo.

En una imagen que ha subido a sus stories de Instagram, Amelia Bono posa en el espejo de un salón con estética mediterránea y una luz dorada que ya nos transporta directamente a las vacaciones. Pero lo que realmente llama la atención es su conjunto: sencillo, funcional y absolutamente replicable.

Un combo infalible: short vaquero + top marrón

La clave del look de Amelia Bono está en la combinación ganadora de dos prendas que no faltan en ningún armario: unos shorts vaqueros de corte recto y un top sin mangas en tono marrón chocolate. El top, de diseño minimal y ligeramente cropped, destaca por su detalle de nudo central, que añade un punto diferente y femenino al conjunto. El tono oscuro contrasta con su bronceado dorado, aportando aún más luz al rostro. El pantalón corto, de tiro medio y pernera ancha, resulta especialmente favorecedor para los días de calor: no aprieta, estiliza las piernas y es lo bastante versátil como para combinar con cualquier parte de arriba.

Como buena experta en estilo, Amelia sabe que los accesorios elevan cualquier look, y este caso no iba a ser menos. Un cinturón negro con hebilla metálica añade estructura al conjunto, mientras que su bolso tipo shopper en tonos camel y crudo, de líneas depuradas y tamaño XL, le da ese aire práctico y urbano. El toque final lo pone con unos brazaletes dorados y unas gafas de sol XL, aunque en la imagen se aprecian de forma más sutil. El beauty look también acompaña: melena suelta peinada con ondas naturales, maquillaje ligero y esa sonrisa que es ya su mejor carta de presentación.

El uniforme estival que nunca falla

Este estilismo es el mejor ejemplo de lo que podríamos llamar “uniforme de verano con estilo”: prendas cómodas, frescas, combinables entre sí y fáciles de adaptar a cualquier plan. Puedes llevar este mismo look para una comida informal, un paseo por la costa o una tarde de recados. Solo con cambiar el calzado, sandalias planas, cuñas o zapatillas, ya puedes transformarlo por completo.

Además, tanto el short como el top son prendas atemporales, que puedes encontrar en firmas como Zara, Mango o Massimo Dutti cada temporada con ligeras variaciones. Porque el estilo de Amelia no va de complicarse, sino de acertar.