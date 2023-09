Amelia Bono vuelve a la carga para hacernos necesitar este chaleco de Zara con jeans y zapatillas

Después de unos días sin aparecer en sus redes sociales, Amelia Bono ha vuelto para dejarnos unos de esos looks casuals que tanto nos gustan con prendas de Zara. Porque la hija de José Bono nos ha explicado, que como a todas, la vuelta a Madrid, al trabajo y a la rutina, se le está haciendo muy dura. Y para añadir, sus hijos no vuelven al colegio hasta el lunes, así que aún tiene más trajo con todos los preparativos. Pero ha sacado un ratito para enseñarnos sulook de jueves con una de las prendas de nueva colección de Zara, más en tendencia del otoño. Estamos hablando de los chalecos es su versión más oversize, y con ese toque cargo que tanto nos gusta para darle rollo a nuestros estilismos. Con estechaleco de Zara, jeans y zapatillas, Amelia Bono no necesita mucho más para terminar un outfit casual con altura.

Porque mientras la Reina Letizia o Sara Carbonero volvían al trabajo con estilismos de lo más arreglados, Amelia Bono ha optado por un look más casual, perfecto para hacer recados por Madrid e ir cómoda. Y en ese binomio, nunca fallan los jeans y las zapatillas. Por no hablar de los chalecos, que una temporada más se quedan entre nosotros para seguir siendo tendencia, en todos sus estilos, tejidos y colores. Como buena amante de la moda, Amelia, nos lo deja claro antes de que arranque el otoño 2023.

Amelia Bono con chaleco de Zara. @ameliabono

Chaleco algodón frunces bajo, de Zara (49,95 euros)

Chaleco frunces. Zara

Se trata de este chaleco de nueva colección de Zara confeccionado en algodón 100% con cuello redondo y manga sisa, bolsillos con solapa y botones a presión en delantero y bajo acabado en frunces que Amelia Bono ha estrenado este primer jueves de septiembre con jeans y zapatillas.