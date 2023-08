Amelia Bono lanza un potente mensaje 'body positive' y nos enseña su mono más cómodo (y rebajado) para terminar las vacaciones

No hay que opinar del cuerpo de una mujer, y menos otras mujer. Lo decimos siempre, y ahora ha sido Amelia Bono quien ha querido utilizar su voz en Instagram para contestar a otras mujeres que critican su cuerpo en sus publicaciones, ya sea en vídeo o en fotografías. Y nosotras solo podemos aplaudirle, porque la hija de José Bono nunca se moja y siempre se mantienen al margen de cualquier polémica para dar una imagen de lo más blanca y solo nos enseña sus looks a través de sus redes sociales, por eso, nos emociona aún más que está vez haya contestado y alzado su voz como ya lo lleva haciendo Vicky Martín Berrocal en el último año. Porque sí, a una mujer no se le pregunta si está embaraza por tener tripita, todas la tenemos, y no pasa nada, es parte de nuestro cuerpo. Pero lo más triste aún es que sea otra mujer la que critica el cuerpo de otra mujer, y tristemente es lo que pasa siempre. Tenemos que acabar con ello, y por eso Amelia Bono, aunque no se le de bien mandar un discurso a través de sus Stories de Instagram, como ella misma a dicho, lo ha hecho. ¡Bravo, Amelia!

En su último vídeo de Instagram, se pueden leer comentarios acerca de su tripa y de si está embarazada, a lo que Amelia Bono ha querido dejar claro que este verano ha sido feliz y ha comido sin preocupaciones. Basta ya, por favor. Y para terminar sus vacaciones nos ha querido enseñar este mono de Cortefiel, de lo más cómodo, sueltecito y rebajado, para empezar septiembre y los últimos días de verano.

Amelia Bono con mono de Cortefiel. @Ameliabono

Un mono estampado, sueltecito, con escote recto y bolsillos que Amelia Bono ha combinado con una cazadora vaquera. Porque sí, han bajado las temperaturas en todas España y en Marbella también se agradece llevar una chaqueta por la noche.