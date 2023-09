El look más comfy de Amelia Bono para un sábado en Madrid es el que nosotras no nos quitaremos para arrasar al volver a la rutina

Se ha pasado todo el verano motivándonos y enamorándonos a partes iguales con sus videos coreografiados con los que nos enseñaba sus estilismos más casuales de Marbella (aunque también nos ha conquistado con los de los eventos más especiales) y ahora que ha vuelto a Madrid, Amelia Bono lo ha hehco con las pilas recargadas para seguir inspirándonos con sus looks. Si ayer nos enamorabacon el look más de lo más elegante que creó al combinar unos shorts negros con zapatillas, ahora lo ha hecho con un estilismo digno del streetstyle de cualquier ciudad, ideal para un día de otoño y súper inspirador para todas nosotras: un lookcómodo, versátil, casual y súper funcional.

Amelia Bono ha optado por un estilismo de sábado muy sencillo y ha combinado unas mallas negras con una camiseta del mismo color. Sin embargo, le ha dado el toque exacto de tendencia completándolo con una gabardina en color camel, una de las prendas de abrigo que triunfarán en el entretetiempo y en el otoño y de la que hemos encontrado la sustituta perfecta en Zara: el trench water repellent, confeccionado en poliamida y algodón y diseñado con cuello de solapas, trabillas y cierre frontal cruzado de botones. La influencer ha rematado su estilismo con unas zapatillas New Balance. Se trata del modelo 530, unas deportivas unisex que aúnan un estilo informal y la última tecnología, ya que cuentan con el sistema de amortiguación ABZORB, que ofrecen una comodidad superior. Se trata de un calzado ideal para arrasar en cualquier plan de la rutina, son muy fáciles de combinar y perfectas para aportar un toque fresco, juvenil cómodo y casual y cualquiera de los estilismos de la rutina.

Amelia Bono @ameliabono

Trench water repellent, de Zara (49,95€)

Trench water repellent Zara

New Balance 530, de New Balance (120€)

530 New Balance

Por último, Amelia Bono ha decidido aportar un toque de elegancia a su estilismo rematándolo con un maxi collar dorado, con un colgante con su inicial.