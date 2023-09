De todos los jeans que tenemos en nuestro armario, estos de Zara rectos que ha estrenado Vicky Martín Berrocal, van a ser nuestros favoritos

Vicky Martín Berrocal se acaba de convertir en nuestra chica septiembre favorita y en la reina de los jeans. No tenemos dudas, y sí muchas pruebas. Y es que durante todo el verano, Vicky Martín Berrocal, nos ha dejado a diario los mejores estilismos para inspirarnos y añadir a nuestra maleta de vacaciones, y ahora es toda una chica septiembre con un estilismo perfecto para la bajada de temperaturas en Madrid. Y no solo por los jeans de Zara, por combinarlos con unos bomber de esas que van a seguir triunfando este otoño 2023, y que hoy mismo vamos a rescatar de nuestro armario, después de todo el verano guardadas. Pero sin duda, la compra de la semana son estos vaqueros de Zara rectos que no pueden sentar mejor a Vicky Martín Berrocal. Un look de básicos con tank top en gris y blazer negra, que necesitamos copiar a la diseñadora andaluza con lo que tenemos en nuestro armario. Porque este es un nuevo ejemplo de que menos es más, también en moda.

El regreso de los rectos que se rumorea desde 2022; se convierte en una certeza en este otoño 2023. Los pantalones de mujer vaqueros se llevan muy amplios, tanto que pueden confundirse con faldas largas, de talle alto o bajo. Y Vicky Martín Berrocal nos ha chivado el modelo que ella se ha comprado en Zara, por menos de 30 euros. Sin duda el gran fichaje del mes de septiembre en cuanto a moda se refiere. La cintura se eleva, la pierna se alarga, y hacen ese efecto tipazo que tanto nos gusta. Y ella los ha llevado con sandalias de tacón, aunque también los podemos llevar con unas zapatillas a todo color, tan en tendencia este otoño 2023.

Jeans Z1975 rectos tiro alto, de Zara (29,95 euros)

Jeans rectos. Zara

Jeans de tiro alto con cinco bolsillos con efecto lavado, pernera recta y larga y cierre frontal con cremallera y botón metálico que Vicky Martín Berrocal ya ha añadido a su colección de vaqueros favoritos.