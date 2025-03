Ana Obregón deslumbra a sus 70 años con el vestido blanco asimétrico más espectacular de firma española

A sus recién cumplidos 70 años la actriz y presentadora madrileña sigue haciendo gala de su estilo como solo ella sabe, con diseños siempre favorecedores y con es ese toque rejuvenecedor que tanto le gusta. La última cita de Ana Obregón con la moda ha tenido mucho que ver con su hijo Aless Lequio y la fundación que la misma Ana inauguró en su nombre después del fallecimiento del joven.

La actriz protagonista de la mítica serie 'Ana y los 7' recibió en la tarde de ayer viernes 28 de marzo como presidenta de la fundación el Premio Severo Ochoa al Mérito Sanitario, un galardón que premia la excelencia en el ámbito de la salud, la innovación y la humanización de la atención médica. Y donde Ana ha vuelto a demostrar que vaya donde vaya sabe bien como captar la atención de los focos ya sea en el centro cultural Ateneo de Madrid o en un partido de fútbol benéfico.

Todos los detalles del vestido blanco de Ana Obregón

En una tarde tan significativa, en la que la presentadora se vestía de largo para una causa muy especial, su elección de estilismo no fue casual. Ana es una habitual en este tipo de actos solidarios y siempre sabe estar a la altura de la ocasión con looks que mezclan elegancia, simbolismo y personalidad. Esta vez no fue la excepción.

Para recibir este importante reconocimiento, confió en el diseñador español Alejandro de Miguel, uno de sus creadores de cabecera, que firmó un vestido blanco de alta costura diseñado exclusivamente para ella. Un diseño que no solo destila sofisticación, sino que está lleno de significado: inspirado en el hielo, representa la fortaleza, la pureza y la transparencia, valores muy ligados al espíritu de la fundación que lleva el nombre de su hijo.

Con escote asimétrico, manga larga en un solo lado, una imponente flor XL de origami en el hombro y un cuerpo salpicado de destellos de pedrería, el vestido logra el equilibrio perfecto entre el clasicismo y el impacto visual. A ello se suma una falda con abertura lateral y un panel transparente bordado que aporta el toque justo de sensualidad sin perder ni una pizca de elegancia. En cuanto a los accesorios Ana siguió con esa estética brilii-brilli y lució unos pendientes largos con pequeñas perlas y pulsera dorada con destellos brillantes que acompañó de un clutch plateado con una original forma de corazón y unos stilettos blancos a tono con el vestido.

El vestido de Ana Obregón. Gtres

Un look que no solo resalta su figura, sino que confirma algo que ya sabíamos, Ana Obregón es la inspiración perfecta para todas aquellas invitadas que quieran deslumbrar en sus eventos primaverales con un estilismo tan elegante como favorecedor.