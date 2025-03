Ana Obregón cumple 70 años y estas son las claves de su eterno estilo juvenil

Si algo ha demostrado la protagonista de la icónica serie 'Ana y los 7' a lo largo de su carrera es que la edad es solo un número. La actriz, presentadora e icono televisivo cumple 70 años con la misma frescura y vitalidad que la han acompañado desde sus días de oro en la pequeña pantalla. Su estilo, siempre reconocible, ha sido una extensión de su carácter: alegre, sofisticado y sin miedo a arriesgar. Porque si hay algo que define el estilo de Ana Obregón, es su capacidad para hacer suyo cualquier look con una seguridad apabullante.

Desde sus inolvidables estilismos en las campanadas hasta sus posados veraniegos en Mallorca, la actriz ha sabido mantenerse fiel a una estética que desafía las décadas. Para entender mejor los secretos de su eterno estilo juvenil, el diseñador Juan Avellaneda y la estilista Ana Antic nos han dado las claves de su inconfundible imagen.

Las claves del estilo juvenil de Ana Obregón

Para Juan Avellaneda, el secreto de Ana no está solo en la ropa, sino en la energía que desprende: "Ana Obregón tiene una energía que contagia y eso se refleja en su estilo eternamente juvenil. Creo que una de sus grandes claves es saber adaptar perfectamente las tendencias a su personalidad alegre, fresca y vitalista. Ana siempre apuesta por colores vivos, especialmente el blanco, que utiliza muchísimo porque le aporta mucha luz y realza su frescura natural. Además, no tiene miedo a arriesgar y probar cosas nuevas. Algo muy destacable es que incluso cuando lleva un look que podría no convencerte o parecerte que no tiene sentido, ella lo defiende con una seguridad increíble y pasa totalmente de todo. Precisamente esta actitud de confianza y autenticidad es la que hace que se siga viendo tan joven y radiante. En definitiva, la clave está en ser auténtica y fiel a uno mismo, y Ana es el mejor ejemplo".

Ana Obregón con vestido blanco. Gtres

Ana Antic también coincide en que su personalidad es clave para entender su imagen: "Ana es un rostro que todos reconocemos, ya sea por sus series, su presencia en televisión o sus icónicas portadas de revistas. Su estilo se ha convertido en una parte inseparable de su personaje público. Gracias a su físico, puede permitirse llevar jeans pitillo y prendas juveniles sin que parezcan fuera de lugar. Además, su melena rubia y su energía vibrante refuerzan esa imagen fresca y atemporal".

Si algo caracteriza a Ana es su habilidad para moverse con soltura entre distintos registros estilísticos sin perder su esencia. "Me encanta cuando la veo con una americana combinada con una blusa de seda o un jersey de punto y jeans. Es un look que equilibra lo arreglado y lo informal, y le sienta de maravilla. También ha sabido defender a la perfección los vestidos ajustados palabra de honor en las galas, siempre con sus joyas como complemento estrella. Desde sus apariciones en las campanadas hasta su día a día con abrigos de colores, Ana ha construido un estilo personal y fiel a sí misma", añade Antic.

Ana Obregón con jeans ajustados. Gtres

Un icono de estilo que trasciende las décadas

Si hay algo que distingue a Ana Obregón, es su capacidad para mantenerse fiel a sí misma sin renunciar a la evolución de la moda. No sigue tendencias porque sí, sino que las hace suyas. Sabe lo que le favorece y lo potencia al máximo, ya sea con prendas ajustadas que resaltan su figura, apostando por colores vibrantes que iluminan su rostro o piezas clásicas que nunca pasan de moda.

Ana Obregón con vestido veraniego y zapatillas. Gtres

Como bien señala Ana Antic, "Ana no ha variado mucho su forma de vestir, quizás a veces más color, menos color dependiendo de su estado de ánimo, pero se ha mantenido bastante fiel. Sabe lo que le funciona y eso es lo que mantiene. Sus icónicos posados en Mallorca han sido una muestra de su audacia a la hora de jugar con tendencias como el animal print, los tonos metalizados y las piezas llamativas que han hecho de ella un referente de moda indiscutible." Al igual que su presencia en eventos importantes con elecciones de moda que fusionan clasicismo con modernidad. Para la estilista de celebrities, si tuviera que definirla con una marca de moda afín a la actriz y que siempre le sentaría bien esa sería Dolce & Gabbana.

Ana Obregón con vestido estampado. Gtres

A sus recién cumplidos 70 años, Ana Obregón sigue siendo un icono de estilo, una mujer que demuestra que la moda es una cuestión de seguridad, autenticidad y, sobre todo, disfrute. Porque si algo nos ha enseñado a lo largo de los años, es que vestir bien no es solo cuestión de ropa, sino de cómo te sientes cuando la llevas. Y ella, sin duda, lo lleva como nadie.