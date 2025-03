De Lola Casademunt a Juan Vidal: así será el calendario de la 080 Barcelona Fashion

Tras tres semanas de la finalización de la Semana de la Moda de París, ahora nos trasladamos a la ciudad condal con el objetivo de reencontrarnos con la 080 Barcelona Fashion a través de las propuestas creativas de las 24 marcas españolas que participan. Desde el 1 hasta el 4 de abril disfrutaremos de una gran variedad de tendencias de otoño-invierno 2025/2026 que nombres del calibre como Simorra, Ernesto Naranjo o Escorpion, entre otros, reunirán en el Recinte Modernista de Sant Pau. Veremos tanto diseñadores de moda consolidados en el sector como nuevos nombres que vienen con ganas, ilusión y talento en este evento de categoría.

La 080 Barcelona Fashion, organizada por la Generalitat de Catalunya, a través del Consorci de Comerç, Artesania i Moda (CCAM), tiene como fin poner en valor, así como impulsar, la transformación del sector de la moda en Catalunya, tanto a nivel nacional como internacional, a través de la innovación y la creatividad. Una vez más, las editoras de moda nos desplazamos hasta el recinto para comentar y analizar cada una de las nuevas colecciones de las marcas españolas. Asimismo, nos reencontraremos con muchas de ellas que recientemente hemos visto en la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid (como Lola Casademunt by Maite o Custo Barcelona, entre otras muchas) o Madrid es Moda (como, Dominnico o Juan Vidal). Eso sí, con nuevas ideas, visiones y deseos por marcar historia en el sector.

El calendario de la 35ª edición de la 080 Barcelona Fashion

No cabe duda de que la 080 Barcelona Fashion viene cargada de sorpresas, así como de mucha, mucha y mucha moda. Daremos la bienvenida el 1 de abril en el Recinte Modernista de Sant Pau de la mano de la marca española Simorra a las 14.00 horas, siguiéndole Eikō ai dos horas más tarde, Escorpion a las 17.30 horas, Lola Casademunt by Maite a las 19.00 horas y, para finalizar la tarde, The Label Edition a las 20.30 horas, aproximadamente.

Tras este gran recibimiento, seguiremos disfrutando de las propuestas creativas de las marcas españolas durante el miércoles a partir de las 12.30 horas con Guillermo Justicia, Compte Spain a las 14.00 horas o 404 Studio a las 16 horas. Tras terminar el mediodía, nos reencontraremos con la nueva colección de Custo Barcelona a las 17.30 horas después de un mes de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, junto con Txell Miras a las 19.00 horas y Ernesto Naranjo a las 20.20 horas para finalizar la segunda jornada de la 080 Barcelona Fashion.

El jueves 3 de abril a las 11.00 horas volveremos a desplazarnos a la localidad barcelonesa con la intención de conocer la propuesta creativa de AAA Studio, así como aquellas de Alvar Merino a las 12.30 horas, Doblas a las 14.00 horas, Juan Vidal a las 16.00 horas, Eñaut a las 17.30 horas, María Escoté a las 19.00 horas o Dominnico a las 20.30 horas tras dejarnos boquiabiertos en Madrid es Moda.

Daremos por finalizada la 35ª edición de la 080 Barcelona Fashion con seis marcas españolas que deleitarán a las editoras de moda en la front row. Hablamos de Anel Yaos a las 12.30 horas, Maison Moonsieur a las 14.00 horas, Rubearth a las 16.00 hora, ManéMané a las 17.40 horas, Habey Club a las 19.00 horas y Acromatyx a las 20.30 horas.

Quedan solamente tres días para sumergirnos de nuevo en uno de los eventos de moda más relevantes, donde participarán tanto rostros conocidos como más nuevos que desafiarán las directrices del sector. ¿Te lo piensas perder?