Elsa Pataky: 'Soy bajita pero en mi armario no hay prácticamente zapatos de tacón'

No hay nadie que refleje mejor que Elsa Pataky el estilo boho chic que tan de moda está en la actualidad y con el que tantas de nosotras estamos obsesionadas. Y es que una de las actrices más internacionales de nuestro país está de vuelta en su Madrid natal para celebrar el amor, la moda y como ella misma ha dicho, lo que viene a ser casi un segundo matrimonio con la firma de calzado española, Gioseppo.

Es cierto que no son muchas las veces que podemos disfrutar de la presencia serena, natural y acogedora de la española afincada en las Antípodas, pero un año más y como ya viene siendo costumbre, el pasado jueves por la noche presentó 'Boho party' la última colección de calzado de Gioseppo, por eso desde Lifestyle La Razón no hemos querido perder la oportunidad de hablar con Elsa Pataky de su amor por el calzado bien hecho y su década como embajadora de la firma española.

Elsa Pataky y su idilio de amor con los zapatos planos

Esta primavera-verano 2025el estilo boho seguirá a la corona de las tendencias, en cuanto a calzado sandalias de inspiración romana, mules con flecos y cuñas con carácter serán los encargados de poner la chispa a los outfits con más estilo de la temporada.

Elsa, esta colección celebra el amor y una década de historia junto a Gioseppo ¿Cómo nace la idea de unir esos dos conceptos en una misma propuesta de moda?

Bueno es que esto es casi como un matrimonio ya, llevamos 10 años juntos, aunque parece que fue ayer. La verdad no sé dónde se va el tiempo; ya hemos hecho 15 campañas y ha sido una experiencia maravillosa. Ojalá podamos trabajar otros diez años más. Hemos crecido juntos; ellos como marca han evolucionado muchísimo en diseño, creatividad y confort. Me encanta su manera de trabajar, es una marca española que me hace sentir orgullosa de representarla. No llevo sus zapatillas porque tenga un contrato que me obligue, las llevo porque realmente me encantan y son comodísimas para el día a día. Siempre acabo eligiendo unas Gioseppo de mi armario porque tienen muchísima variedad y siempre encuentras el modelo perfecto para cada ocasión.

Además, desde el primer día que visité su fábrica vi cómo se preocupan por el medio ambiente, haciendo pequeños cambios que marcan una gran diferencia. Compartimos muchos valores y estoy encantada de ser parte de esta familia. Y, por supuesto, gracias a ellos vuelvo cada año a España a disfrutar de mi país. Ha sido una relación preciosa que espero dure muchos años más.

Si tu historia de amor fuera un zapato, ¿cómo sería? ¿Plana, con tacón, con espíritu aventurero o algo más glam?

Sin duda, las zapatillas de Gioseppo con cuña, ¡me han salvado en muchas ocasiones! Me encantan porque la cuña está oculta y me estilizan mucho. Yo soy bajita y definitivamente estas zapatillas son mi amor platónico dentro de la marca, especialmente los modelos con cuña.

Elsa Pataky presenta las nuevas propuestas de Gioseppo para el verano Juanjo Martín Agencia EFE

Tu estilo siempre ha sido libre, natural y con mucha personalidad. ¿Cómo crees que te ha influido vivir entre Australia y España a la hora de vestir?

Muchísimo, porque el estilo cambia completamente según donde vivas. Aquí es más cosmopolita y te arreglas más. En cambio, en Byron Bay no necesitas hacerlo, tú lo conoces; es un estilo mucho más relajado, con temperaturas prácticamente tropicales todo el año. A mí me encanta ir descalza, sentir la tierra, el césped o las rocas, y allí puedo hacerlo porque todo está limpio y es un lugar muy bonito. En general yo uso prendas cómodas, vestidos ligeros, faldas de verano y muchas zapatillas. El estilo boho es lo más natural allí, así que sí, ha cambiado mucho mi forma de vestir. Ahora en mi armario prácticamente no hay zapatos de tacón, salvo para alguna premiere o evento.

Al hilo de tu amor con la estética boho ¿qué crees que tiene de diferente o especial esta colección?

Para mí, lo más especial es que han recuperado las sandalias con las que comenzamos hace años, las Maha. Fueron nuestras primeras fotos juntos, y tuvieron muchísimo éxito. Aunque conservan la misma calidad, su diseño ha evolucionado muchísimo. Son muy creativas, originales y diferentes a cualquier otro modelo que haya visto antes. Personalmente, es un detalle que me encanta y que las hace únicas.

Elsa Pataky presenta las nuevas propuestas de Gioseppo para el verano Juanjo Martín Agencia EFE

Y por último… Si Elsa Pataky tuviera que dar que un consejo de estilo que sabe que nunca le falla ¿cuál sería?

Yo creo que ahora mismo para mí, la comodidad. Busca algo que sea simplemente cómodo, que aunque lo lleves que se puede seguir teniendo mucho estilo, pero estando cómoda y sobre todo que te sientas tú a gusto con lo que estás llevando, no que sea simplemente una tendencia y porque se lleve lo tienes que llevar, algo con lo que reconozcas y te sientas tú misma.