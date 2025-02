Así triunfa Vicky Martín Berrocal en una comida con amigas: americana clásica, vaqueros anchos y corbata

Sin palabras. Así nos hemos quedado al descubrir el look de Vicky Martín Berrocal para una comida con amigas. Elegante, moderno y cautivador. Indirectamente nos ha dado una lección moda necesaria a estas alturas de la temporada, en la que no sabemos cómo dar un giro de 180 grados a nuestro armario, así como desvincularnos de las combinaciones más socorridas. Sin embargo, el secreto está en recurrir a los básicos de fondo de armario que siempre funcionan en cualquier momento u ocasión con el añadido de algún toque en tendencia. Y, en este caso, la celebridad y diseñadora de moda nos ha confirmado que se trata de un accesorio que hemos visto recientemente sobre las pasarelas de la Semana de la Moda.

Tras asistir a la MBFWM esta semana, Vicky Martín Berrocal está disfrutando de un fin de semana con sus amigas. "Qué importante tener amigas como vosotras", nos ha comunicado vía Instagram Stories con una fotografía en la que no hemos podido evitar ver su estilismo. Claramente, vemos una referencia a la estética masculina o ejecutiva que tanto se está comenzando a llevar tras la temporada pasada, en la que Saint Laurent presentó su colección Primavera-Verano 2025. Un baile de modelos que lucían trajes sastre de dos piezas con bolsos maletín, gafas al estilo del propio diseñador francés o un abundante uso de corbatas de todos los colores o estampados. Una tendencia que comenzamos a introducir en nuestro armario al instante, como Vicky Martín Berrocal. Porque no ha podido escoger una mejor vestimenta para un plan de día de diversión con sus amigas. Ha vuelto a triunfar con una camiseta baby blue (uno de los colores que están empezando a hacerse eco entre la moda), con blazer estructurada en un tono oliva junto con vaqueros anchos. El detalle definitivo con capacidad de elevar el outfit viene de la mano de una corbata sencilla en negro. Un accesorio que encontramos en las marcas españolas a un precio asequible que nos ayuda a destacar mucho más el look de una manera rápida y fácil.

Vicky Martín Berrocal con amigas. @vickymartinberrocal

Y como los pequeños detalles son los que marcan la diferencia. La madre de Alba Díaz también ha dado un toque glamuroso a su look con pendientes joya, perfectos por si la cita con amigas se alarga hasta la noche.

Vicky Martín Berrocal. @vickymartinberrocal

Vicky Martín Berrocal ha vuelto a impresionarnos con un look todoterreno que sirve para absolutamente todo. Desde para una comida con amigas hasta para ir a la oficina. ¿Te unes a la tendencia?