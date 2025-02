Blazer blanca, jeans anchos y zapatillas grises: el look de Vicky Martín Berrocal para repartir rosas por El Retiro

Vicky Martín Berrocal nos ha vuelto a dejar un estilismo de lo más copiable, con una iniciativa de lo más original. Y es que la diseñadora andaluza se ha ido a repartir rosas rojas a El Parque de El Retiro para celebrar San Valentín. Vicky ha demostrado que no hace falta estar en pareja para disfrutar del día y hacer felices a los demás, recorriendo el parque del Retiro en Madrid con un gran cesto de rosas rojas para repartir entre los transeúntes. "No hace falta estar enamorada para disfrutar el día y hacer felices a los demás. Feliz San Valentín para todos". Y nosotras no hemos podido dejar de fijarnos en su look para esta acción más especial.

Porque Vicky Martín Berrocal es experta en looks de invitada perfecta, pero también en los más casuals con vaqueros y zapatillas que siempre le queremos copiar. Esta vez ha combinado unos jeans anchos claritos con una blazer blanca, y zapatillas grises, en un uniforme que le podemos copiar hasta para ir a la oficina este mes de febrero. Su melena recogida en un moño bajo y un maquillaje natural han completado un conjunto ideal para la jornada. Los pantalones vaqueros anchos, que destacan por su fit holgado y su tiro a la cadera, se erigen ya como los jeans más tendencia de este invierno 2025. Así lo respaldan firmas como Gucci, Dior o Valentino y toda una legión de estilistas. Y aunque también regresan los pitillo, los vaqueros anchos seguirán pegando fuerte como ha demostrado con este look en El Retiro.

Pero, como en moda todo vuelve, era cuestión de tiempo que los pantalones vaqueros anchos y de tiro bajo, de estética baggy, también protagonizaran un sonado comeback y, según todo apunta 2025 es el año. Así lo predicen las pasarelas de firmas tan diferentes como Dior, Valentino, Gucci o Stella McCartney.