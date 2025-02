Alba Díaz se ha comprado en Zara las botas de pelo que arrasan entre las Kardashian para no pasar desapercibida

Alba Díaz ha vuelto después de unos días en la nieve, pero ni en Madrid si quiere quitar los looks 'après ski', y se ha comprado esas botas de pelo de Zara que las amas o las odias. Pero sin duda, a nosotras nos trasladan directamente a nuestra adolescencia. Vicky Martín Berrocal no para mientras graba el documental 'Las Berrocal', y a nosotras eso nos está dando la vida con sus looks. Tras volver de Marruecos, y de la peregrinación de El Rocío 2025, se ha vuelto a ir con su madre, su hermana, y su hija Alba Díaz, a Gstaad. Para irnos a la nieve solo necesitábamos este lookazo que se acaba de marcar Vicky Martín Berrocal que es perfecto para el frío máximo, de compras o a un 'afterwork' con amigas.Y ahora también Alba desde Madrid.

Hace cuatro años, en 2021, el invierno nos sorprendía con tendencias de moda que jamás antes habríamos imaginado llevar, como las botas de pelo. Este calzado de inspiración yeti llegaba de manera masiva a firmas de lujo, que en sus colecciones mostraban diseños que reformulaban la estética après ski, en looks aptos para la calle. Y Alba Díaz se ha comprado este modelo en Zara pro 80 euros, con el que sin duda, no pasará desapercibida en Madrid. Zara ha lanzado esta Bota Pelo Ski Collection que combina el faux fur XXL con un interior de forro polar que asegura máxima calidez, incluso en las temperaturas más bajas. Además, incorpora un cierre tipo stopper en la caña para evitar que entre nieve y además, con uuna suela plana de 3 cm que aporta estabilidad y peso.

El look de Alba Díaz. @albadiazmartin

Bota Pelo Ski Collection de Zara (79,95 euros)

Bota pelo. Zara

Un calzado perfecto para completar cualquier look après ski pero que Alba Díaz ha lucido con este look por las calles de Madrid.