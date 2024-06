Así es el vestido elegante y minimalista de Jennifer Lopez en el desfile de Dior en París del que todo el mundo habla

Arranca la Semana de la Moda Alta Costura y, como es de costumbre, las celebridades han sorprendido con sus looksde invitada a la front row. Dior ha sido una de las primeras firmas de lujo en presentar su colección repleta de diseños fluidos, minimalistas y desenfadados, así como de colores neutros en París. Bien es cierto que, aunque esta cita con la moda sea una de las más importantes del año para coger referencias y tendencias en el ámbito de la creatividad, diseño y confección, el momento icónico de ver los looksde las invitadas a los desfiles es uno de los más esperados. Si ayer Kylie Jenner impresionó con un vestido encorsetado (y lleno de pedrería) con un velo transparente en la cabeza en el desfile de Schiaparelli, Jennifer Lopez nos ha dejado boquiabiertos con su faceta más elegante. Cualquier editora de moda sabe que la actriz y cantante siempre revoluciona las redes sociales con su vestimenta para asistir a la presentación de las colecciones, tal y como también ocurre con Zendaya o Rosalía. Recordemos su look para el pasado desfile Alta Costura de Schiaparelli también, conformado por chaqueta de pétalos acompañada de las gafas más originales y llamativas. O el precioso vestido verde y capa de plumas para la front row de Elie Saab. Pues bien, esta vez, se ha pasado el juego en la pasarela de Dior en la Semana de la Moda Alta Costura Otoño-Inverno 2024 en París.

Los modelos de la directora creativa, Maria Grazia, brindan simplicidad y sofisticación que ayudan a construir looks impolutos, que son perfectos para cualquier ocasión. Esta vez, Jennifer Lopezha escogido un vestido largo en marrón que cuenta con un sinfín de detalles en tendencia, como las mangas asimétricas o el fruncido en el cuerpo que favorece el cuerpo de la artista. Sin olvidarnos del toque del cinturón que a tanto le gusta añadir a Dior en sus diseños como referencia al New Look de Chrisian Dior en 1947. Ha estilizado el vestuario con unos guantes de cuero hasta los codos y sus sandalias de tacón colosal y de efecto satinado, así como el mítico bolso 'Lady Dior' en negro. En cuanto al peinado, se ha decantado por un elegante recogido con rizos sueltos y un look de maquillaje neutro con una técnica de sombra de ojos ahumada y labios nude.

France Haute Couture Fashion F/W Dior Front Row Vianney Le Caer/Invision/AP Agencia AP

No hemos podido arrancar mejor la Semana de la Moda Alta Costura en París con looks de invitada de lo más comentados y sorprendentes. Si Jennifer Lopez ya nos ha obsesionado con este vestido para nuestra próxima boda, ¿qué más podemos esperar?