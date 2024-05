El detalle del último look de Jennifer Lopez del que todo el mundo habla además del vestido boho de estilo bridal

Jennifer Lopez ha reaparecido ante las cámaras y lo ha hecho así de espectacular. La actriz, de 54 años, presentó su nueva película en medio de los rumores de crisis con Ben Affleck y, como era de esperar, se convirtió en el centro de todas las miradas, y nos está dejando auténticos 'lookazos' para el recuerdo. Ayer por la noche fue el turno de la premiere en México y deslumbró como no la veíamos hacía tiempo con un vestido vaporoso de estilo novia boho, pero todo el mundo habla de un detalle concreto de su estilismo, no lleva el anillo de pedida pero sí el de casada. ¿No estará lanzando un mensaje? Jennifer llegaba a Ciudad de México con este precioso vestido blanco de Chloé, con volantes y en muselina, con estructura de batín con escote en pico y abertura en la pierna.

Un vestido de novia bohemia que ha combinado con unos zapatos de plataforma en color nude y unos pendientes de diamantes con un estilismo de lo más ideal, además, presumiendo de el tipazo que se le ha quedado, porque como ella dice, a sus 50 años está más delgada que nunca. "Acabo de terminar una película que se titula ‘Kiss of the Spider Woman’, donde tenía que cantar y bailar, lo que ha sido estimulante y agotador al mismo tiempo". No es la primera vez que vemos un estilismo con esta misma fórmula y, casualidad, con vestidos de la misma firma francesa. De nuevo, vimos a Jennifer Lopez luciendo su anillo de casada, ante los rumores de separación con Ben Affleck, pero ha decidido quitarse su anillo de compromiso. Se trata de una joya que era muy especial para ella y, desde que Ben Affleck se la regaló en abril de 2022, nunca se la había quitado, hasta esta noche en México.

Alfombra roja de la película Atlas en Ciudad de México José Méndez Agencia EFE

En el caso de Jennifer Lopez en toda la parte de la falda del vestido, con el que ha creado un look muy sencillo, firma de la casa. En el caso de la manicura francesa, son muchas las versiones que se han hecho de la misma, como la baby french, de la que se ha hablado mucho últimamente y que consiste en pintar la parte blanca de la uña con una finísima línea. Se dice que este tipo de manicura es más elegante que la francesa tradicional aunque para gustos colores.