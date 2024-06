De Tana Rivera a Lourdes Montes: los looks de invitada perfecta de la boda de Sibi Montes y Mateo Ibáñez

Tras tres años de relación, Sibi Montes y Mateo Ibáñez se han dado el 'sí quiero' este viernes en 'El Buzo', un local del Real Club Vista Hermosa del Puerto de Santa María (Cádiz). El noviazgo entre la psicóloga y el auditor ha estado alejado de las cámaras, convirtiéndose en una de las parejas más discretas de la sociedad. Hasta ahora sabemos que ambos se conocieron cuando Sibi Montes trabajaba como coach deportiva y Pacheco jugaba en el equipo Atlético Central. E, incluso, el anuncio de su boda se conoció de la manera más inesperada posible, como fue el comentario que publicó una de sus amigas, dándonos a conocer la emocionante noticia: "mis niños ya están prometidos, os quiero". Lo que estaba claro es que nadie del círculo de amigos o de la familia de ambos se iban a perder esta boda tan íntima y mágica. Y así ha sido, porque a lo largo de la llegada de los invitados a la boda de Sibi Montes y Mateo Ibáñez hemos observado rostros reconocidos, como Tana Rivera, su padre Fran Rivera o Lourdes Montes. Y además de confirmar sus caras llenas de emoción y ganas de celebrar la historia de amor de los novios, también han demostrado que se han convertido en las invitadas perfectas con sus vestidos.

Los looksde invitada están al orden del día, puesto que ya estamos en plena época de acudir a las bodas, bautizos o comuniones del año. En las últimas semanas, Tana Rivera se ha proclamado como una de las chicas mejor vestidas para todos los eventos (tanto formales como informales). Esta vez, tampoco ha pasado desapercibida con este vestido morado asimétrico y de escote corazón que ha combinado con chaqueta fluida a juego y alpargatas muy cómodas. Siguiendo con la misma colorimetría, Lourdes Montes se ha pasado a la era más coquette para presentarse con este espectacular vestido violeta jaspeado y detalles de líneas en negro. Se ajusta perfectamente al cuerpo hasta llegar a la cadera, en la que se abre un precioso vuelo que da movimiento al look de invitada. No cabe duda de que estamos hablando de un vestido de invitada con todo tipo de detalles en tendencia, como la cintura baja al estilo años 20. Asimismo, la madre del novio, Josefina Pacheco, se ha convertido en todo un ejemplo para las futuras madrinas con este vestido largo de escote barco en rojo, acompañado de un broche minimalista y peineta española con mantilla.

Josefina Pacheco, madre del novio, con vestido rojo elegante con escote barco, ideal para las futuras madrinas

Josefina Pacheco y Mateo Ibáñez. Gtres

Tana Rivera con vestido midi asimétrico en morado de escote corazón y capa a juego combinado con alpargatas y choker

Tana Rivera. Gtres

Lourdes Montes con vestido midi en violeta ajustado (y acabado en vuelo) de cintura baja

Lourdes Montes. Gtres

Lourdes Parejo, madre de la novia, con look de estampado floral y accesorios llamativos y Mateo Ibáñez, padre del novio, con traje sastre clásico

Lourdes Parejo y Mateo Ibáñez. Gtres

Pilar Parejo con un dos piezas estilo boho muy casual y desenfadado

Pilar Parejo. Gtres

Una boda de lo más mágica e íntima que nos ha dejado looksde invitada de lo más referentes e inspiradores para los próximos acontecimientos que tendremos este verano.