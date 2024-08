Ayuso no decepciona con este look monocromático para la inauguración de los Juegos Paralímpicos de París

Isabel Díaz Ayuso se olvida de su faceta más sport para pasarse a su obsesión por las prendas clásicas y sofisticadas. Este miércoles 28 de agosto ha tenido lugar la ceremonia de inauguración de los Juegos Paralímpicos de París, evento deportivo en el que ha asistido la presidenta de la Comunidad de Madrid, tal y como se esperaba. No cabe duda de que Ayuso no se piensa perder ni una sola competición de la XVII edición de dicho acontecimiento, de la misma manera que no ha dudado en acompañar a los 36 deportistas madrileños que participarán hasta París. Recordemos que a pocas horas de dar comienzo los Juegos Paralímpicos 2024, Isabel Díaz Ayuso asistió a la recepción oficial del Comité Paralímpico Español en la capital francesa, donde hasta el 8 de septiembre reunirá a 4.400 deportistas con discapacidad física, intelectual o visual y parálisis o lesión cerebral, procedentes de 182 países. En la ocasión correspondiente, vimos a la política del Partido Popular con el uniforme oficial de los deportistas paralímpicos españoles, tal y como también lo hizo la Casa Real española en los Juegos Olímpicos de París (concretamente, la Reina Letiziajunto con la Princesa Leonor y la Infanta Sofía y, posteriormente, la Reina Emérita).

La ceremonia de la inauguración de los Juegos Paralímpicos de París ha dado comienzo alrededor de las 17 horas de este miércoles. A lo largo de las presentaciones de cada selección, hemos podido observar a los 36 deportistas madrileños abanderados de la mano de Marta Arce y Álvaro Valera. Como hemos comentado anteriormente, Isabel Díaz Ayusoha asistido a dicho evento internacional junto al director gerente del Comité Paralímpico español, Alfredo Jofre, y miembros de la delegación española. Esta vez, se ha decantado por uno de sus estilismos más confiados, como son las prendas clásicas a la par que formales. Eso sí, ha dejado atrás los colores más saturados, así como llamativos, (como últimamente estaba apostando) para volver a uno de sus favoritos con un look monocromático en negro combinado con zapatos de tacón (y sin olvidarse de la bandera de España para apoyar a los deportistas). A diferencia de otras ocasiones, debemos hacer una especial mención al look de maquillaje de la presidenta de la Comunidad de Madrid, puesto que ha apostado por un toque más arriesgado con sombras de ojos ahumadas en tonalidades oscuras.

Isabel Díaz Ayuso sigue en París para apoyar a los 36 deportistas españoles en los Juegos Paralímpicos 2024 con un look monocromático sobrio a la par que sofisticado.