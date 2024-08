Ayuso aterriza en París con la equipación de los deportistas españoles de los Juegos Paralímpicos 2024

Isabel Díaz Ayuso pone rumbo a París a pocas horas de dar comienzo los Juegos Paralímpicos 2024. Tras su cita con el deporte en el que el lunes acompañó a los 36 deportistas madrileños que participarán en la XVII edición del evento internacional, esta tarde de martes ha asistido a la recepción oficial del Comité Paralímpico Español en París, donde desde hoy hasta el 8 de septiembre reunirá a 4.400 deportistas con discapacidad física, intelectual o visual y parálisis o lesión cerebral, procedentes de 182 países. En el caso de los competidores españoles, tendrán presencia en ocho distintas disciplinas. Si concretamos, 10 de ellos en atletismo (cinco en la categoría masculina y otros cinco en la femenina), seis en natación (tres en masculina y tres en la femenina), un jugador masculino en ciclismo, seis en triatlón (tres en masculino y otros tantos en femenino), tres en judo, siete en baloncesto en silla de ruedas, además de dos atletas en tenis de mesa y otro en tenis en silla de ruedas. Durante este acontecimiento, hemos visto a Isabel Díaz Ayuso en su faceta más sport, tal y como hicieron desde la Reina Letizia hasta la Princesa Leonor o la Infanta Sofía (o la Reina Emérita) en los Juegos Olímpicos de París. Pues bien, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha aterrizado a la capital francesa con el uniforme oficial de los deportistas de la selección española.

En las últimas vestimentas de Ayuso hemos observado su clara afición por los looksde oficina con prendas básicas y recurrentes en su fondo de armario. Hablamos de vestidos holgados, faldas midi, camisas fluidas o trajes sastre (tal y como lució en su reunión con los 36 deportistas madrileños). No obstante, esta vez, la ocasión requiere hacer brillar este atuendo del evento deportivo, de la misma manera que también lo hizo la Casa Real española. Hoy, alrededor de las 17 horas, tendrá lugar la inauguración de los Juegos Paralímpicos de París, donde se espera que Isabel Díaz Ayuso asista. Pero, ¿con qué estilismo? Si la Reina Letizia optó por un look de una de sus firmas favoritas (como es Carolina Herrera), puede ser que la presidenta de la Comunidad de Madrid también se decante por diseños de Vicky Martín Berrocal o Lola Casademunt.

Isabel Díaz Ayuso deja atrás el traje que las mujeres de 50 años llevarán a la oficina para dar paso a una segunda cita con el deporte en los Juegos Paralímpicos de París con el uniforme oficial de los deportistas de la selección española.