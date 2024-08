El bolso de las princesas que Leonor se compró en París (y no se quita en Mallorca) también lo tiene Elisabeth de Bélgica

La Princesa Leonor se ha ido de compras por Mallorca, conduciendo su propio coche, con un look muy veraniego y juvenil, y el bolso de las princesas que se debió comprar en su estancia en París por los Juegos Olímpicos. A pesar de las altas temperaturas, ayer por la tarde, la Reina Letizia y sus hijas, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía, y la Reina Sofía aprovecharon que tenían su agenda oficial despejada para pasear por el centro de la ciudad y hacer unas cuantas compras, uno de los pasatiempos favoritos de la madre del Rey Felipe. Se trata de una salida que ya viene siendo tradición en la Familia Real, que siempre reserva uno de sus días de vacaciones en la isla para programar una tarde de chicas. Y obviamente, nosotras no pudimos dejar de fijarnos en sus looks, pero sobre todo en el nuevo bolso de firma francesa que Leonor no se quita en sus vacaciones en Mallorca.

Un bolso de Sézane que Leonor estrenó la noche del domingo para irse de cena en familia, y que ahora ha vuelto a lucir para una tarde de compras de chicas. Una pieza en formato cesta, con rafia tejida a mano, el exterior de rafia, un asa de veinte centímetros y cierre de cremallera que lució en un color azul denim para ir a juego con su top con estampado de flores en tonos azules y blancos y botonadura frontal. Es de la marca italiana Subdued y en estos momentos se encuentra agotado.

Este mismo bolso lo lució Elisabeth de Bélgica para la conmemoración del Día Nacional de su país. La heredera optó por el modelo en beige natural para acompañar a su conjunto fucsia de Emporio Armani, formado por un top con el cuello redondo y manga francesa de corte capa y un pantalón recto.

Bolso Isabelle, de Sézane (190 euros)

Bolso rafia. Sézane

Un bolso de rafia con cadena trenzada que la Princesa Leonor se ha comprado en azul, que ya sabemos que es uno de sus colores favoritos y seguro que se lo seguimos viendo durante su estancia en Mallorca.