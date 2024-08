Volveremos a la oficina si es con el traje sastre que Ayuso ha lucido en su cita con el deporte en Madrid

Isabel Díaz Ayuso ha reaparecido con el look de oficina que todas las mujeres van a copiar a la vuelta del trabajo. Tras finalizar los Juegos Olímpicos de París (evento deportivo en el que no hemos parado de fichar tendencias tanto de laReina Letizia como de la Princesa Leonoro la Infanta Sofía), damos la bienvenida a los Juegos Paralímpicos de París 2024. Antes de viajar este próximo martes 27 de agosto a la capital francesa, la presidenta de la Comunidad de Madrid se ha reunido con los 36 deportistas madrileños que competirán en ocho distintas disciplinas. Concretamente, 10 de ellos en atletismo (cinco en la categoría masculina y otros cinco en la femenina), seis en natación (tres en masculina y tres en la femenina), un jugador masculino en ciclismo, seis en triatlón (tres en masculino y otros tantos en femenino), tres en judo, siete en baloncesto en silla de ruedas, además de dos atletas en tenis de mesa y otro en tenis en silla de ruedas. Hablamos de la XVII edición de los Juegos Paralímpicos que tendrá lugar desde este miércoles 28 de agosto hasta el 8 de septiembre. Reunirá 4.400 deportistas con discapacidad física, visual y parálisis o lesión cerebral, procedentes de 182 países. Tras no perdernos ni una sola competición de los Juegos Olímpicos de París, tenemos muchas pruebas y cero dudas de que esta vez será de la misma manera. Así como también lo haráIsabel Díaz Ayuso durante su estancia en la capital francesa. Tal y como lo hizo la Casa Real española, estamos seguras de que la presidenta de la Comunidad de Madrid tampoco se olvidará de meter en su maleta todos los looks elegantes (así como fashionistas) con sus prendas favoritas e indispensables.

Lo que sí que podemos decir hasta ahora con la máxima certeza es que el traje sastre que ha llevado Ayuso a su cita con los 36 deportistas madrileños será el claro favorito para la vuelta a la oficina. Nos estamos refiriendo a la clásica combinación de blazer ajustada con pantalones de vestir que es tan común en el fondo de armario de Isabel Díaz Ayuso. Y no solamente tiene este tipo de trajes en los colores neutros (como son el blanco, negro o marrón), sino que apuesta por aquellos más alegres, extrovertidos y con personalidad como en esta tonalidad azul. Esta vez, lo ha combinado con un top básico en negro y ha mantenido su corte de pelo clavicut suelto, presumiendo de rizos naturales. Sin ninguna duda, los trajes son una apuesta segura para la presidenta de la Comunidad de Madrid, por lo que puede ser una de sus opciones más confiadas para viajar mañana a París para asistir a los Juegos Paralímpicos 2024.

