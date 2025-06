Ayuso deslumbra en la noche de Madrid con un vestido de lentejuelas y flores de la firma de la influencer Rocío Osorno

Es un hecho, no hay evento en el que la Presidenta de la Comunidad de Madrid no sea la invitada perfecta. La verdad es que Ayuso nos tiene muy malacostumbradas en temas de moda, ¿el motivo?, todas sus elecciones son dignas de analizar, ¿y por qué no, copiar o emular?, ya sea con vestidos midi de Zara de nueva colección o tirando de fondo de armario. No nos cansamos de decirlo, Ayuso, tiene mucho estilo y ya hace un tiempo que la coronamos como la figura política con más estilo del panorama nacional.

¿Y es que a qué mujer trabajadora no le gustaría tener un armario como el de la madrileña? Repleto de siluetas favorecedoras para ir el trabajo y de vestidazos increíbles para eventos y ocasiones especiales, la última es de la que venimos a hablar hoy queridas lectoras. En el 25 aniversario del grupo editorial, Libertad Digital, celebrado en la noche de viernes en la capital, Ayuso hizo acto de presencia acompañada del alcalde de la Comunidad de Madrid, José Luis Martínez-Almeida. No es nada nuevo que a Isabel Díaz Ayuso le encanta apoyar a la moda española con sus estilismos, y si como a nosotras no se te escapa uno de los looks de Ayuso, sabrás que Lola Casademunt es una de sus firmas de cabecera, pero lo que igual no sabes es que hay otra firma'made in Spain' que cada vez está cogiendo más peso en las elecciones estilísticas de la política, sobre todo para ocasiones especiales, y esa es Rocío Osorno Studio, la firma homónima de la influencer sevillana, Rocío Osorno.

El nuevo vestido con sello español de Ayuso

Una de las primeras veces que vimos a Isabel Díaz Ayuso con uno de los diseños de Rocío Osorno fue el día del 2 de mayo de 2024, donde lució un espectacular vestido rojo con bajo desflecado que captó la atención de todos los flashes, algo parecido ocurrió en el Día de la Hispanidad también en 2024 con otro vestido de esta firma española y estampado de lunares. Y en esta última ocasión, el elegido ha sido ni más ni menos que un vestido midi confeccionado en tejido de lentejuelas y detalles florales, vamos lo que viene a ser un flechazo absoluto para las invitadas de verano.

Vestido Florida, de Rocio Osorno Studio (rebajado a 320 euros)

Vestido Florida. Rocio Osorno Studio

Un diseño de corte ajustado y muy favorecedor con abertura lateral y detalle de tiras superpuestas en los hombros que caen hasta el suelo aportando movimiento y dramatismo al vestido.

Ayuso con vestido de Rocío Osorno. Gtres

Para esta ocasión, Ayuso ha completado su look con un bolso de mano en color negro, sandalias de pulsera al tobillo y micro tacón también negro para relajar el aire vibrante del vestido. Y es que con un vestido así pocos artificios son necesarios para dar en el calvo con el look de invitada perfecta (una vez más).