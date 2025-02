Ayuso se vuelve a marcar un look de 'jefaza' con blazer de nueva colección de Zara y botas bastas

Da igual el evento al que acuda Isabel Díaz Ayuso, que la presidenta de la Comunidad de Madrid siempre nos deja looks llenos de inspiración. Ya sea para convertirse en la invitada perfecta con diseños de firmas españolas como Victoria Collection o Rocío Osorno Studio o para deleitarnos con sus looks de jefaza de Lola Casademunt o Zara. A pesar del desagradable tiempo de esta semana en Madrid, la presidenta se ha marcado algunos de sus mejores looks en lo que llevamos de año. El último de estos fue ayer en la clausura de la VI ruta del garbanzo madrileño en la localidad rural de Valdemorillo (Madrid), para esta mañana ya no lluviosa, pero igual de fría que el resto de la semana, Ayuso ha añadido a su colección de blazers una de la nueva colección de Zara a la que ya le hemos echado el ojo. Y es que no estamos hablando de una blazer cualquiera, este tipo de blazers serán la máxima tendencia en la primavera 2025 y si no al tiempo, ¿los motivos?, principalmente su color en una preciosa tonalidad marrón clara tirando a verdosa y de corte entallado, sí amigas, las blazers oversize son cosa del pasado, en primavera volveremos a ver una tendencia por las estructuras más femeninas y de 'efecto tipazo'.

Las pasarelas ya lo anticiparon. Firmas como Balmain, Mugler y Saint Laurent apostaron en sus últimas colecciones por siluetas estructuradas y cortes que realzan la figura, marcando la cintura y aportando un aire sofisticado y poderoso. En el reciente desfile de Max Mara, las blazers ceñidas se convirtieron en las protagonistas, en tonos tierra y verde oliva, confirmando que esta estética regresa con fuerza. La moda recupera la silueta de los años 90, cuando el tailoring femenino se alejaba del efecto oversized y abrazaba una feminidad marcada y poderosa.

Blazer entallada con lana zw collection, de Zara (89,95 euros)

Una americana de triple botonadura en color marrón claro con cuello solapa de muescas, que aunque en esta ocasión Ayuso la llevará desabrochada, estamos seguras de que se la volveremos a ver abrazando el corte entallado que tanto triunfará en la nueva temporada.

Para esta mañana apoyando al producto local madrileño, la presidenta combinó esta blazer de Zara con una blusa en color crudo y sus inseparables aliados en invierno, unos pantalones negros pitillos y su calzado de cabecera unas botas negras Dr. Martens. Un estilismo que tranquilamente podríamos ver en cualquier oficina de España estas semanas y que derrocha estilo sin esfuerzo se mire por donde se mire.