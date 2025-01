De las fotos de París que María Pombo nunca publicó con el abrigo de pelo marrón de Zara más buscado

Los abrigos de pelo, en diferentes colores, formas y estampados, se han convertido en esa prenda básica del armario de las mujeres con más estilo. Una prenda que campa a sus anchas en las calles de todas las ciudades del mundo y que, sorprendentemente, combinan de manera impecable con looks de todo tipo. Y entre esos abrigos de pelo, el cortito marrón de Zara más deseado que María Pombo nos ha mostrado cómo lucirlo en un look muy casual en una fotografías que nunca llegó a publicar de su viaje a París.

María Pombo os vuelve a demostrar que dominar el arte del estilo no es cuestión de azar, sino de un gusto exquisito y un ojo entrenado para detectar las piezas clave de cada temporada. En esta ocasión, su abrigo corto de pelo en tono marrón no solo es perfecto para combatir las bajas temperaturas, sino que también confirma por qué los abrigos de pelo están en la cima de los imprescindibles del invierno. Desde hace algunas temporadas, estas prendas de abrigo han conseguido convertirse en auténticos aliados de estilo que elevan cualquier look al instante.

Te guste o no, los abrigos de pelo son los más llevados durante este invierno 2025. Son calentitos, sientan bien, son cómodos... ¿Qué más podemos pedir? Se trata de un ítem que no está hecho para el gusto de todo el mundo, pero la realidad es que tiene la capacidad de adaptarse a todo tipo de ocasiones o estilos, según el resultado que quieras conseguir. Y además el de María, en el color de la temporada.

Abrigo corto efecto pelo de Zara (59,95 euros)

Abrigo corto pelo. Zara

Un abrigo de pelo que María Pombo combinó en París con un look muy casual con jersey, jeans anchos y zapatillas.