Begoña Gómez recupera la bomber acolchada favorita de las mujeres 50+ con vaqueros campana y botines de efecto ante

Atención tendencia. Begoña Gómez recupera su bomber acolchada roja favorita de las mujeres de casi 50 años. Este pasado sábado, la mujer de Pedro Sánchez ha asistido al auditorio en el que se ha celebrado el acto de clausura del 41 Congreso Federal del PSOE en Sevilla aplaudida por los militantes y escoltada por Santos Cederán y María Jesús Montero. Hablamos de un momento en el que las editoras de moda no han podido pasar por desapercibido su estilismo como guiño al partido político a través de la colorimetría escogida. Y es que Begoña Gómez se ha decantado por apoyar al presidente del Gobierno de España con un jersey de punto en rojo, su bomber acolchada a tono, vaqueros campana en blancos y el toque en tendencia también de los botines de efecto ante. No es la primera vez que vemos a Begoña Gómez con dicha prenda de abrigo, puesto que ya la utilizó en las últimas elecciones europeas de este verano. Se trata de un diseño de Adolfo Domínguez que no puede encajar mejor con las tendencias otoño-invierno 2024/2025, puesto que en la cúspide se posicionan tanto dicha tonalidad como las prendas de abrigo acolchadas. Eso sí, si la anterior vez le vimos con los vaqueros pitillo que mejor sientan, ahora se ha decantado por los campana en blanco que siempre acaban volviendo en nuestro armario a estas alturas del año. Y es que, de la misma manera que durante la mañana de hoy hemos detectado los zapatos de tacón sensato de Violeta Mangriñán, también nos apuntamos los botines de efecto ante en marrón.

Begoña Gómez se ha inspirado en eljersey navideño de Ayuso para dar la bienvenida a la época más mágica del año. Lo cierto es que se trata de una tonalidad que queda bien tanto a las mujeres con la melena morena como rubia, así como es totalmente un esencial en invierno. Pero, nunca se echa en falta que nos recuerden de que la bomber acolchada es un must have para sobrevivir al frío temible de estas semanas. Por lo que, añadimos a nuestra lista de compras de diciembre dicha prenda de vestir, junto con los trajes masculinos en blanco, las blazers negras o los vestidos de invitada que nos ha ido mostrando en los últimos días.

Bomber acolchada, de Adolfo Domínguez (60 euros)

Vaqueros de campana en blanco, de H&M (15 euros)

Botines de efecto ante, de Mango (50 euros)

En estos momentos, la bomber acolchada está rebajada a 60 euros, así como unos vaqueros campana en blanco a 15 euros, muy similares a los de Begoña Gómez. También, los botines los encontrarás en Mango por 50 euros.