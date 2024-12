Los zapatos de tacón sensato perfectos sí existen: estos son los de Violeta Mangriñán para una cita con el deporte

Volvemos a comentar el estilismo de Violeta Mangriñán por una buena razón. Y todo tiene que ver con las tendencias en calzados. La influencer valenciana no se ha querido perder uno de los acontecimientos más importantes de esta temporada para apoyar a la pareja de su amiga Lola Lolita, Ibelky. Y es que la tarde del sábado ha protagonizado el WAR IV, un evento de MMA celebrado en la Caja Mágica de Madrid en el que han participado tanto profesionales como amateurs, así como han asistido personalidades del calibre como Ana Mena, Marina Rivers o Sofía Surferss. Para las editoras de moda, uno de los momentos clave del evento deportivo ha sido el photocall, donde nos hemos quedado boquiabiertas con los zapatos de tacón sensato de Violeta Mangriñán. Se trata de un modelo que siempre ha existido en nuestro fondo de armario, pero que en estos momentos se ha convertido en una de las preferencias más socorridas. Porque otorgan sofisticación, comodidad y glamur en cualquiera de los estilismos. A todo ello, no estamos hablando de unos zapatos de tacón sensato tradicionales, sino de unos de los que más están arrasando en todos los ámbitos, desde el profesional hasta el casual. Hablamos de los zapatos de tacón sensato acabados en punta, así como decorados con hebillas que encontramos en todas las marcas españolas low cost, como Zara, Mango o Sfera. Es más, no solamente se están luciendo en dicha tonalidad, sino que también en metalizados, marinos o el color de la temporada, el burdeos.

Violeta Mangriñán ha continuado con su faceta más rompedora. Lo confirmamos a causa del look que nos mostró ayer en sus redes sociales (y que nosotras mismas comentamos). Si durante la mañana del sábado lució los pantalones cargo más cañeros combinados con un cárdigan de punto corto, unas zapatillas deportivas y el bolso de lujo más icónico, ahora se ha pasado a otra de las tendencias que más estamos viendo. La creadora de contenido ha combinado los zapatos de tacón sensato con un total look en negro de efecto cuero compuesto de cazadora biker y pantalones de corte recto, así como con top básico de lujo y bolso de Coperni, de nuevo.

Violeta Mangriñán en la WAR IV. Gtres

Violeta Mangriñán vuelve a acertar con su estilismo para la cuarta edición del WAR MMA. La razón de ello es porque en este tipo de acontecimientos, la faceta rompedora, así como desenfadada, es la que más triunfa sin ninguna duda.